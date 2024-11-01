Dominic Fritz: AUR a dat o mână de ajutor fraților lor de la PSD, chiulind de la ședințele de comisie

'Toți miniștrii Guvernului PSD audiați azi au primit avize favorabile pe bandă rulantă. Mașinăria de vot a funcționat. AUR a dat o mână de ajutor fraților lor de la PSD, chiulind de la ședințele de comisie, ca să fie mai ușor pentru PSD să facă majoritate. Love is in the air, dar încă n-au curaj să ne spună pe față. Întrebările incomode (și niciun vot de confirmare) au venit de la colegii mei din USR. Răspunsurile nu ne-au convins', a scris liderul USR, luni, pe pagina sa de Facebook.

Dominic Fritz a adaugat că USR își menține decizia de a nu susține învestirea Guvernului Luca Niculescu.

USR nu va gira un Executiv care 'va păcăli România și va bloca orice reformă', ci va lupta în continuare pentru interesele cetățenilor, a subliniat el.

'Nu vom vota un guvern care propune un condamnat definitiv să conducă Poliția, un ministru care a pierdut miliarde din PNRR pentru spitale, altul care a sabotat legea salarizării în timp ce zbura cu jeturi private prin Mykonos, un fost avocat cu teză de doctorat suspectată de plagiat masiv, oameni fără nicio experiență în domeniu trimiși să blocheze reforme împotriva hoților care defrișează pădurile țării sau foști miniștri sub care șantiere navale au intrat în insolvență și care acum preiau portofolii strategice', a transmis Fritz.