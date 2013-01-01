Una dintre întrebările adresate conducerii ANI se referă la faptul că presa a avut informații despre constatarea incompatibilității în cazul deputatului Radu Miruță înainte ca acesta să primească raportul Agenției. Fritz mai atrage atenția că inspectorul de integritate care a instrumentat dosarul lui Miruță este același care l-a găsit și pe el în conflict de interese.

''Cine din instituție a dat informația la Antena 3 chiar înainte de comunicatul oficial? Este practica instituției ca persoana cercetată să afle din presă despre constatarea ANI? Același inspector de integritate care m-a găsit pe mine în conflict de interese l-a găsit pe Radu Miruță în incompatibilitate. Prezentați dovada repartizării aleatorii a celor două dosare, conform legii'', scrie Dominic Fritz, într-o postare pe Facebook.

El atrage atenția asupra faptului că dosarul lui Radu Miruță, prim-vicepreședinte USR, a fost soluționat în 'doar' șapte luni după sesizare, deși ANI are peste 3.000 de dosare nesoluționate.

''Ați avut vreun contact cu liderii PSD - Sorin Grindeanu, Marian Neacșu, Claudiu Manda, Alfred Simonis sau alții - în perioada premergătoare deciziei care îl privește pe Radu Miruță, direct sau prin intermediari? Până când aceste lucruri nu sunt lămurite cu transparență și profesionalism, cu fiecare nou caz va crește suspiciunea că ANI este doar o unealtă PSD pentru a lichida opoziția democratică din România. Chiar numirea șefului ANI - fost consilier personal al premierului PSD Tudose, venit din sânul PSD, cu două încercări ratate de a lua concursul - e dubioasă. E dubioasă tocmai pentru că această Agenție ar trebui să verifice îmbogățiții din rândul politicienilor și al funcționarilor statului'', se mai arată în postare.

Dominic Fritz precizează că parlamentarii USR vor adresa o interpelare conducerii ANI, prin care vor solicita clarificări.

''Iar eu mă angajez că voi trimite și întrebările și răspunsurile primite Președintelui României, în virtutea rolului său constituțional de a veghea la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice'', precizează președintele USR.