El reamintește că președintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut demisia Dianei Buzoianu, fost ministru al Mediului, după ce în luna martie fusese adoptată o moțiune simplă împotriva acesteia.

'Moțiunea depusă de USR și PNL a trecut. Așteptăm demisia ministrului Sănătății, conform standardelor politice din PSD proclamate atunci când ministra USR a deranjat prea mult. Domnul Rogobete trebuie să plece de la minister și să își dedice timpul pasiunii de a face videouri siropoase pentru campania lui imaginară de premier', scrie liderul USR, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, problemele din Sănătate sunt 'reale și afectează milioane de români', iar Alexandru Rogobete s-a aflat la conducerea ministerului, fie ca ministru, fie ca secretar de stat, din anul 2021.

'Alexandru Rogobete trebuie să răspundă pentru felul în care a tratat pacienții cu cancer, pentru miliardele de euro din PNRR puse în pericol sau pierdute pentru construcția de spitale și pentru criza medicamentelor esențiale. E în fruntea Ministerului Sănătății din 2021, întâi ca secretar de stat, apoi ca ministru în două rânduri. A avut și timp, și resurse. Așa se întâmplă când guvernează un partid care e ocupat să protejeze privilegiile pentru rețeaua proprie în loc să livreze rezultate pentru români', se mai arată în postare.

Camera Deputaților a adoptat moțiunea simplă depusă de 71 de deputați ai PNL și USR împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete.

S-au înregistrat 154 de voturi 'pentru', 91 de voturi 'împotrivă', 17 abțineri, iar 6 deputați nu au votat.