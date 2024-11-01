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Dominic Fritz: Nu există premier independent; USR nu va vota un Guvern care include PSD

| 05 oct, 20:39

 

Președintele USR, Dominic Fritz, nu susține varianta unui premier independent, apreciind că acesta ar fi în realitate dependent de o majoritate parlamentară.

 

 

 

Reprezentanții USR au pledat pentru alegeri anticipate în cadrul consultărilor cu președintele Nicușor Dan, desfășurate luni, la Palatul Cotroceni.
'Premier independent nu există. Premierul este dependent de o majoritate în Parlament și noi credem că această majoritate trebuie să fie asumată, adică la vedere, și trebuie să fie coerentă, adică să meargă într-o singură direcție, nu în trei direcții deodată. Momentan nu vedem această majoritate în Parlament, chiar dacă, într-o zi anume, s-ar întruni 233 de voturi pentru un premier și miniștrii lui', a spus Dominic Fritz.
El și-a exprimat neîncrederea în ceea ce privește posibilitatea ajungerii la un 'consens' cu PSD.
'Noi am negociat un Guvern cu PSD, timp de câteva săptămâni, anul trecut, și am văzut că, din nou și din nou, PSD a refuzat să își respecte cuvântul și a refuzat să respecte acest consens. Vedem că PSD, de fapt, vrea opusul a ceea ce am agreat atunci. Nu mai vrea reforme, vrea protejarea privilegiaților', a argumentat el.
Fritz a adăugat că se așteaptă ca PNL 'să rămână fidel' principiilor pentru care a luptat în ultimele luni. În acest sens, a subliniat importanța unui 'bloc reformist', care să reprezinte o alternativă la PSD și AUR.
'Mă aștept ca obiectivul nostru comun de a câștiga următoarele alegeri împreună, oricând ar fi, să rămână valabil. Dincolo de asta, evident că PNL trebuie să ia propriile decizii despre cum rezolvăm această criză', a afirmat el.
Fritz a reiterat că rămâne 'valabilă' decizia USR de a nu vota un Guvern din care face parte PSD.
'Am agreat un program cu PSD, nu au respectat acest program. Apoi au făcut o moțiune în care au argumentat împotriva acestui program. De aceea, nu avem niciun fel de încredere că PSD este în stare să agreeze un program politic care este în favoarea românilor, nu a privilegiaților', a opinat liderul USR.
Președintele USR și-a exprimat convingerea că votul de învestitură, în sine, nu va reprezenta o rezolvare a crizei politice și că este necesară o 'majoritate asumată' în Parlament.
'Credem că această majoritate doar prin alegeri anticipate o putem obține. (...) Am avut (cu președintele Nicușor Dan - n.r.) o discuție deschisă despre avantajele, dezavantajele, riscurile alegerilor anticipate. Am explicat de ce, într-o situație în care politicienii care ne-au aruncat în acest blocaj - care costă în fiecare zi, prin care românii pierd bani - dacă ei nu reușesc să o rezolve, atunci trebuie să ne întoarcem la cetățeni', a conchis el.

 

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