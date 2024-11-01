Dungaciu (AUR): Nu vom vota Cabinetul Mureșan; anticipatele sunt mai aproape

'Salutăm că există o nominalizare pentru că revenim la parcursul normal și intrăm în logica firească. Cam târziu, e adevărat. Nu vom vota Cabinetul Mureșan, ținând seama de declarațiile anterioare ale partidelor care îl susțin, că nu vor negocia cu AUR. Dar ne bucură că mergem la vot și privim optimist spre anticipate. Acesta ar fi pasul următor după eșecul acestei nominalizări. Anticipatele sunt mai aproape după această nominalizare', a declarat, pentru AGERPRES, Dan Dungaciu.

Dungaciu consideră că este posibil ca pentru actuala desemnare de premier 'să nici nu se ajungă la vot în Parlament', iar în cazul în care se va ajunge la vot, candidatul nu va întruni numărul necesar de voturi pentru învestire.

Purtătorul de cuvânt al AUR, deputatul Ștefăniță Avrămescu, susține că 'ideea alegerilor anticipate este tot mai vie'.

'AUR nu va vota o asemenea nominalizare. Cred că am spus-o de nenumărate ori. Nu vom vota nicio nominalizare care nu ne include sau nu ne implică, cu atât mai puțin această nominalizare. Nu sunt convins că se va ajunge la vot în Parlament, până una-alta. Este cert că AUR nu se va implica în formarea sau în votarea unui guvern cu o asemenea candidatură. Nu știu care este gândirea președintelui din acest punct de vedere, dar noi am spus-o și o repetăm: alegerile anticipate sunt cele mai importante. Nu doar pentru noi, ci sunt cele mai importante pentru România', a detaliat Avrămescu.

Potrivit lui Avrămescu, 'tensiunea politică din România, în acest moment, este la maximum, iar tensiunea din societate este fără precedent'.

'Dacă vă uitați la sondaje, suntem peste 90% dintre cei care spun că România merge într-o direcție greșită. Trebuie să terminăm această criză în cel mai scurt timp', a transmis Avrămescu.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.