Florin Barbu: Protestul fermierilor e legitim; UE nu are atribuții privind comerțul României cu state terțe

Deputatul, fost ministru al Agriculturii, a afirmat că protestul fermierilor este unul 'corect' și 'legitim'.

'Vreau să îi atrag atenția premierului demis Bolojan că de mâine, printr-o asumare politică, exportul de animale vii către țările terțe poate fi realizat. Pentru că acea decizie (a Comisiei Europene), dacă era citită cu atenție de către juriștii, de către consultanții pe care îi are domnul Bolojan, nu există sancțiune dată României, dacă exportul către țările terțe era realizat în continuare, după acea decizie din 17 iunie', a explicat Barbu, într-o conferință de presă susținută la Parlament.

Florin Barbu i-a reproșat lui Ilie Bolojan că nu a fost preocupat de continuarea exporturilor și ar fi vrut 'să îngroape' agricultura României, în contextul în care pierderile fermierilor din sectorul ovin au fost foarte mari.

'Vocea fermierilor trebuie ascultată. Vocea fermierilor nu poate fi astupată de niște huligani care nu au nicio treabă cu oieritul din România. În al doilea rând, înțeleg nemulțumirea fermierilor români din sectorul ovin. Bolojan, premierul demis, i-a lăsat de izbeliște. Încă din iunie, de când Comisia Europeană a emis acel document prin care interzice exporturile de animale vii din România către UE, dar și către țări terțe, acea decizie, din punctul meu de vedere și din analiza juridică pe care am făcut-o, este ilegală', a susținut social-democratul.

Întrebat dacă ar consuma carne provenită de la o oaie bolnavă și nevaccinată, Florin Barbu a răspuns: 'Da, dacă nu afectează sănătatea. (...) Pentru că este testată, înainte să fie sacrificată, în abator'.

Potrivit deputatului PSD, România a încheiat numeroase protocoale tehnice în vederea exportului de animale vii cu țări terțe.

'Sunt anumite contracte încheiate între fermierii români și fermierii din țările terțe. Cine va plăti acele despăgubiri, pe acele contracte neonorate de fermierii români? Cred că obligația premierului demis Bolojan era să meargă la Comisia Europeană, pentru că în momentul de față, nu vreau să țin apărarea șefului ANSVSA, dar la nivel de negociere, la nivel de comisar, la nivel de președinte de Comisie Europeană, singurul care poate negocia această decizie este premierul Bolojan', a arătat el.

În opinia parlamentarului PSD, ar exista 'un plan de a distruge agricultura' din România. Fermierii români 'au fost abandonați', în ciuda promisiunilor făcute în urmă cu o lună de către reprezentanții Guvernului, a spus el.

Florin Barbu a susținut, de asemenea, că ministrul interimar Dragoș Pîslaru și-ar dori ca toate fondurile europene dedicate dezvoltării Agriculturii să fie gestionate, începând din 2028, de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Acest lucru ar fi 'un dezastru' pentru fermieri români, a menționat reprezentantul PSD.

'Am auzit declarații ale domnului Pîslaru prin care spunea că PSD a deținut portofoliul Ministerului Agriculturii în ultimii cinci ani. Așa este. Dar să nu uităm că în anii 2023 - 2025 exportul de animale vii a crescut foarte mult. Vorbim de aproape 500 de milioane de euro. Vreau să îl întreb pe domnul Pîslaru, care habar n-are cu Agricultura, de ce în momentul de față, dacă acest minister nu mai este condus de un ministru al PSD, exportul de ovine este blocat', a transmis Barbu.

Deputatul a completat că 'distrugerea' sectorului zootehnic poate afecta și fabricile de procesare care ar urma să fie finalizate peste doi ani și în care s-au investit două miliarde de euro.

Florin Barbu a subliniat importanța învestirii unui Guvern cu puteri depline, având în vedere că există 'foarte multe probleme' în Agricultură. Noul Guvern ar trebui să negocieze cu Comisia Europeană acordarea ajutoarelor de stat și a fondurilor necesare fermierilor români, a indicat el.

'(Bolojan) putea veni cu sprijin suplimentar pentru fermierii români. Acum o lună le-a promis fermierilor români că va plăti despăgubirile din anul 2025 la secetă. Nici până în momentul de față acești bani nu au fost puși din fondul de rezervă pentru a plăti despăgubirile fermierilor români', a evidențiat fostul ministru al Agriculturii.