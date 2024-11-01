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Fritz: Grindeanu mi se pare ca un iepure speriat care fuge în toate direcțiile

| 12 oct, 19:41

Președintele USR, Dominic Fritz, a susținut luni că liderul PSD, Sorin Grindeanu, ar trebui să clarifice poziția partidului privind învestirea unui nou Guvern, deoarece nu mai înțelege nimic din ce afirmă acesta, în opinia sa social-democratul părând 'un iepure speriat care fuge în toate direcțiile'.

 

Grindeanu a declarat recent că PSD ar fi dispus să voteze un Guvern minoritar PNL-UDMR, exprimându-și însă convingerea că liberalii nu ar accepta o astfel de variantă, deoarece i-ar vulnerabiliza.
'A declarat domnul Grindeanu că ar vota un astfel de Guvern. (...) A zis chiar că ar vota un Guvern minoritar de dreapta. (...) Nu mă întrebați să interpretez voltele domnului Grindeanu. Mi se pare ca un iepure speriat care fuge în toate direcțiile. Eu nu mai înțeleg nimic, dar poate reușește el să clarifice poziția PSD', a afirmat Fritz, într-o conferință de presă susținută la sediul USR, după întâlnirea cu premierul desemnat, Luca Niculescu.
Președintele USR și-a reiterat deschiderea față de o rotație la guvernare, astfel încât PNL, USR și UDMR să facă parte din Executiv în primă instanță, fiind urmate de PSD. El a exclus însă varianta în care guvernarea să le revină întâi social-democraților.
'Dacă PSD va fi primul, va fi și ultimul, pentru că PSD nu pleacă așa ușor de la putere. PSD nu a respectat acordul politic și a făcut o majoritate cu AUR care a crescut prețurile și tocmai de aceea nu poate fi vorba acum să venim cu un cec în alb ca PSD să-și implementeze politicile lor dăunătoare', a explicat el.
Fritz a pledat pentru varianta alegerilor anticipate sau pentru 'o soluție asumată' de susținere a Guvernului.
'Problema acestei țări nu este lipsa de hârtie și nici măcar lipsa de semnături ale domnului Grindeanu, care în a doua zi sunt obsolete, și știe toată lumea. Cine e focusat pe zboruri de lux nu poate să facă acorduri de care să se și țină. Orice fel de acord, dacă nu are la bază o majoritate asumată, este un acord care în a doua zi poate fi rupt, pentru că PSD are alte interese. Tocmai de aceea avem nevoie ori de alegeri anticipate ori de o soluție asumată și la vedere', a transmis el.
În opinia sa, un Guvern tehnocrat nu reprezintă o soluție 'serioasă', deoarece deciziile ar fi luate 'în spatele culiselor'.
România are nevoie de un Cabinet care să ofere 'un minim de predictibilitate' în privința viitoarelor măsuri. USR va face parte doar dintr-un Guvern care își asumă reforme și măsuri pentru combaterea creșterii prețurilor, a completat Dominic Fritz.
'Avem nevoie de o coerență a programului. Nu se poate ca, pe de o parte, să promitem să respectăm toate țintele de deficit și traiectoria bugetară a României și, pe de altă parte, cum face PSD, iarăși să promitem tot felul de lucruri și să blocăm orice fel de reformă care să mai micșoreze din amprenta statului', a declarat liderul USR

 

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