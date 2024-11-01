Homepage » Actual

George Simion (AUR): Ionuț Moșteanu trebuie să demisioneze urgent; a mințit în acte oficiale statul român

| 27 noi, 21:17

Președintele Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion, i-a solicitat joi demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, pentru că 'a mințit în acte oficiale statul român', trecând în CV o facultate și o specializare inexistente, doar ca să poată prinde funcții bine plătite la stat.

 

'Ionuț Moșteanu trebuie să demisioneze urgent! De aproape 10 ani se perindă prin funcții înalte ale statului român, cu o facultate neterminată și specializări inventate, schimbându-și biografia după interesul de moment. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a mințit în acte oficiale statul român, trecând în CV o facultate și o specializare inexistente, doar ca să poată prinde funcții bine plătite la stat. În documentele depuse pentru funcții în instituții publice și consilii de administrație la companii de stat, Moșteanu a trecut că a absolvit Universitatea Athenaeum din București, specializarea Management, în perioada 1996 - 2000, deși universitatea a comunicat oficial că nu l-a avut niciodată student și că această specializare nici nu funcționa în acei ani', afirmă George Simion, într-un comunicat transmis AGERPRES de AUR.
Liderul AUR menționează că abia 'după izbucnirea scandalului' ministrul Apărării a recunoscut o 'greșeală jenantă' și a scos public o altă diplomă, de la Universitatea Bioterra, obținută în 2015, 'la peste două decenii după ce a început facultatea'.
'Fix în perioada în care își cosmetiza astfel studiile, Moșteanu intra în guvernul tehnocrat, în decembrie 2015, ca și consilier de ministru și apoi secretar de stat la Transporturi, pe funcții pentru care erau obligatorii studiile superioare. În loc să declare proaspăta diplomă de la Bioterra, s-a prezentat în CV-uri ca absolvent 'vechi' de Athenaeum, iar mai târziu a mutat și studiile la Bioterra în anii '90, deși astăzi admite că a susținut licența abia în 2015. Este o jonglerie cinică cu anii și cu facultățile, care arată un tipar clar de fals și disimulare. Acum, după ce a fost prins cu facultatea inventată în CV, Ionuț Moșteanu ne spune sfidător că și-a dat licența în 2015, la 42 de ani, și încearcă să reducă totul la 'o eroare'. Un ministru al Apărării care își umflă studiile și își rescrie biografia după cum îi convine nu mai poate vorbi credibil nici despre onoare, nici despre respectul față de uniformă, nici despre sacrificiul militarilor români', susține George Simion.
În opinia sa, Ionuț Moșteanu nu mai are credibilitate și trebuie să demisioneze urgent din funcția de ministru al Apărării.
'USR, partid care s-a lansat cu lozinca 'fără penali' și 'oameni competenți', își dă astăzi arama pe față: niciunul dintre miniștrii actuali ai USR nu are studii reale în domeniul pe care îl conduce și nici experiența necesară pentru acel portofoliu. Avem un guvern care predică meritocrația, dar livrează românilor miniștri cu facultăți inventate în CV, diplome întârziate și zero credibilitate', a arătat George Simion.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

sorin grindeanu

Grindeanu: Poziția PSD e fermă, fără tăieri de salarii; nu are nicio legătură cu alegerile din 7 decembrie

27 noi, 21:19
Citeşte mai departe
dogi

Dogioiu: Ședință de Guvern pentru proiectul privind pensiile magistraților cel mai probabil vineri după-amiază

27 noi, 21:21
Citeşte mai departe
George Simion

George Simion (AUR): Ionuț Moșteanu trebuie să demisioneze urgent; a mințit în acte oficiale statul român

27 noi, 21:17
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Doru Octavian Dumitru se recuperează după cumpăna prin care a trecut: „Îți mulțumesc pentru toate darurile vieții”

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Moșteanu
Moșteanu spune că orice dronă rusească care va pătrunde neautorizat pe teritoriul României va fi doborâtă
Cătălin Drulă
Cătălin Drulă (USR): Regimul putinist - cea mai mare amenințare la adresa copiilor noștri, a libertății
Rogobete
Rogobete: Este crucial ca România să își consolideze capacitatea de a produce medicamente sigure, moderne și accesibile
Daniel Băluţă
Daniel Băluţă: Nu voi folosi Capitala ca pe o trambulină politică
Fritz
Fritz: Nu cred că avem spațiu bugetar pentru majorarea salariului minim de anul viitor
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
VIDEO Ce răspunde premierul la întrebarea dacă creșerea TVA a fost o greșeală: Creșterea taxelor nu este un lucru bun
h
VIDEO Ilie Bolojan respinge acuzația Olguței Vasilescu privind creșterea dobânzilor: 'Este total nefundamentată'
h
VIDEO Ilie Bolojan cere responsabilitate pentru abuzurile din sectorul energetic: 'Cei vinovați trebuie să răspundă'
economica.net
feminis.ro
h
Doru Octavian Dumitru se recuperează după cumpăna prin care a trecut: „Îți mulțumesc pentru toate darurile vieții”
h
Scarlett Johansson va juca în viitorul film „Exorcistul”
h
Creierul uman este 'preconfigurat' cu instrucțiuni pentru a înțelege lumea, arată un studiu
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ