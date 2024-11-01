Grindeanu: Poziția PSD e fermă, fără tăieri de salarii; nu are nicio legătură cu alegerile din 7 decembrie

În cadrul unei declarații de presă susținută cu ocazia inaugurării și deschiderii Lotului 3 Pietroasele-municipiul Buzău din Autostrada Moldovei, Sorin Grindeanu a subliniat că PSD nu susține eventuale tăieri salariale cu 10 procente în cazul unor angajați bugetari, subiect discutat în ultima perioadă la nivel de Guvern.

'Eu pot să vorbesc în numele PSD-ului. Știți că săptămâna trecută noi am avut o ședință, un Birou Permanent Național, în care am decis în unanimitate că nu vom susține aceste tăieri și n-au nicio legătură cu alegerile. Am văzut că a existat această interpretare în aceste zile, cum că amânăm aceste discuții până după alegerile din 7 decembrie. Vă anunț că n-are nicio legătură una cu alta. Poate să nu fie alegeri în 7 decembrie, PSD-ul nu este de acord cu aceste reduceri', a precizat Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă PSD va ieși de la guvernare în cazul în care va fi luată o astfel de decizie, liderul social-democrat a răspuns că speră să nu existe o astfel de hotărâre.

'Eu sper celor care susțin aceste lucruri să le dea Dumnezeu mintea de pe urmă și să renunțe. Adică am văzut și nuanțări din partea altor colegi de guvernare. Haideți să așteptăm. Poziția noastră este cât se poate de fermă, fără tăieri de salarii', a mai afirmat liderul PSD.

PSD nu susține tăierea și reducerea salariilor în sectorul bugetar, dar este de acord cu eficientizarea activității aparatului central, a declarat, pe 19 noiembrie, președintele partidului, Sorin Grindeanu, după o ședință a Biroului Permanent Național al formațiunii.

'În urmă cu două zile în coaliție s-au închis discuțiile pe administrația locală pe ceea ce înseamnă reducerile de 30%, cu prag la 20%, cu posibilitatea, în anul 2026, să alegi partea de reduceri, nu cea de disponibilizări, asta s-a închis și toată lumea e de acord. A rămas deschisă și s-a discutat partea de administrație centrală, unde, bineînțeles, chiar colegi care ieri s-au grăbit să-și arate dezacordul public au spus că discuțiile trebuie să rămână deschise, dacă e să vorbim de o decizie în coaliție, deschise pe zona de apărare, de ordine publică și așa mai departe. Deci, discuțiile pe administrația centrală nu au fost închise, ca să clarific, în coaliție. Noi, azi, am făcut un Birou Politic Național și am cerut părerea colegilor mei legat de acest subiect și am cerut un vot. Votul a fost unanim, PSD nu susține tăierea și reducerea salariilor în sectorul bugetar', a afirmat Sorin Grindeanu, într-o conferință de presă susținută la finalul ședinței Biroului Permanent Național al PSD.