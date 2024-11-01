Dogioiu: Ședință de Guvern pentru proiectul privind pensiile magistraților cel mai probabil vineri după-amiază
O ședință extraordinară de Guvern pentru aprobarea proiectului privind pensiile magistraților urmează să aibă loc vineri după-amiază, după ce avizul Consiliului Superior al Magistraturii va fi comunicat formal, a anunțat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu.
'Avizul CSM în privința pensiilor magistraților a fost emis, însă, din cele ce știm până în acest moment, el va fi comunicat oficial Guvernului mâine. Prin urmare, ședința extraordinară de Guvern, prin care să fie adoptat acest proiect și pentru a porni, practic, întreaga procedură de angajare a răspunderii Guvernului, nu poate avea loc fără acest aviz formalizat, emis deja, dar neformalizat. Prin urmare, cel mai probabil, ședința extraordinară de Guvern va avea loc mâine, undeva în jurul prânzului, ora nu a fost precis stabilită. Până atunci va exista și un aviz al Consiliului Legislativ în privința acestui proiect', a declarat Dogioiu, joi, într-o conferință de presă, la Palatul Victoria.
Plenul CSM, reunit joi, a avizat negativ proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.
Noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților a fost pus săptămâna trecută în procedură de transparență decizională, iar CSM avea termen 30 de zile pentru a da un aviz consultativ.
Conform noului proiect, cuantumul pensiei magistraților va fi 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă. De asemenea, perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, calculată începând cu 1 ianuarie 2026.
