Gheorghiu: Arhitectura pe care am propus-o scoate complet din ecuaţie influenţa politică

Despre influenţa politică în reformarea acestor companii, Oana Gheorghiu a menţionat că ”arhitectura pe care a propus-o scoate complet din ecuaţie influenţa politică, prin felul în care este gândită această strategie de reformă”.

”Ne uităm la indicatori, ne uităm la interesul şi la ambiţia statului român pe anumite sectoare. Avem o lege 109 care stabileşte clar modul în care sunt selectate conducerile acestor companii, consiliile de administraţie şi consiliile de supraveghere. Cred că avem nişte instrumente destul de solide pentru a scoate, a elimina aceste influenţe din zona companiilor de stat. (..) Sunt sigură că dacă respectăm legislaţia întocmai, aşa cum este ea gândită acum, validată de OCDE şi validată de Comisia Europeană, ar trebui să nu mai avem astfel de probleme”, a mai spus Gheorghiu.

Ea a mai declarat că ”evident că peste tot în lume există întotdeauna un risc de influenţă, dar pentru prima oară avem şi o strategie sănătoasă, avem şi o legislaţie sănătoasă şi avem Comisia Europeană şi avem OCDE care ne-au validat aceste strategii şi ele şi-au dovedit eficienţa şi în alte ţări”.

”Sunt convinsă că îşi vor dovedi eficienţa şi la noi. (..) E foarte greu să-mi imaginez un astfel de proces în care cineva spune: nu te atingi. În primul rând, în cadrul Comitetului se stabileşte, se pune diagnosticul acestei companii pe baza acestor indicatori tehnici şi soluţia sau tratamentul, ce trebuie să facem cu acea companie. După care intră în procesul legal de selecţie gestionat de AMEPIP, tot ce ţine de guvernanţă gestionează AMEPIP, care, iată, va avea o conducere selecţionată într-un proces transparent şi corect. Mi-e foarte greu să cred că cineva va veni şi va spune nu vă atingeţi de oamenii mei. Trebuie să spun că până în acest moment nu am întâmpinat niciun obstacol în interiorul guvernului, de la niciun partid. Din contra, am primit susţinere şi de la Secretariatul General şi de la ceilalţi vicepriminiştri, indiferent de partidele din care vin. Cred că toată lumea înţelege importanţa acestui moment. Ne aflăm într-un moment extrem de important, în care riscăm să pierdem bani. Cred că nimeni nu vrea să-şi asume asta”, a arătat oana Gheorghiu.