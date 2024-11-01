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Grindeanu: Atunci când se va simți pregătit pentru o discuție serioasă, îl aștept pe domnul Mureșan la sediul PSD

| 23 sep, 21:47

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că îl așteaptă pe premierul desemnat, Siegfried Mureșan, la sediul partidului, când acesta se va simți pregătit pentru o discuție serioasă despre programul de guvernare.

 

'Așa cum v-am anunțat de dimineață, am avut o discuție cu Siegfried Vasile Mureșan, în care domnia sa s-a angajat că îmi va trimite programul de guvernare. Am avut această discuție în urmă cu mai multe ore. Acest lucru nu s-a întâmplat până acum. Probabil, așa cum ne-a obișnuit, că domnul Mureșan încă are nevoie de timp de gândire. Este însă îngrijorător că PNL și USR au o propunere de un premier care ezită la orice pas și care pare că cere aprobare șefilor săi. Cu toate că nu a trimis până la această oră programul de guvernare sau măcar o schiță, în mare, cu toate acestea, îl anunț pe domnul Mureșan că, atunci când se va simți pregătit pentru o discuție serioasă, pe argumente, pe programul de guvernare, îl aștept la sediul Partidului Social Democrat', a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului.
Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a anunțat că miercuri va avea o întâlnire cu grupul minorităților naționale și se află 'în dialog' cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, cu obiectivul de a discuta despre programul de guvernare pe care îl propune și de a vedea așteptările social-democraților.
El a adăugat că va trata PSD 'în mod instituțional și corect': 'Domnul Grindeanu și cu mine vom discuta ca doi parlamentari ce suntem'.

 

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