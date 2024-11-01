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Grindeanu: Cei care vor să deturneze acest protest, iniţial paşnic, trebuie să suporte consecințele

| 15 sep, 19:11

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, îi transmite marţi premierului interimar Ilie Bolojan să dialogheze cu protestatarii din Piaţa Victoriei: Domnule Bolojan, dialogul cu reprezentanţii fermierilor este singura soluţie pentru a opri escaladarea conflictului! Nu doar să luaţi act formal de revendicări prin hârtii. Fiţi responsabil şi raţional! Interveniţi!”.

 

”Fără violenţă! Domnule Bolojan, dialogul cu reprezentanţii fermierilor este singura soluţie pentru a opri escaladarea conflictului! Nu doar să luaţi act formal de revendicări prin hârtii. Numai prin discuţii poate fi detensionată situaţia. Fiţi responsabil şi raţional! Interveniţi!”, este mesajul lui Sorin Grindeanu către premierul interimar.
Sorin Grindeanu mai spune că ”aici nu este vorba de politică, ci de forţe extremiste care profită pentru a produce haos”.
”Cei care vor să deturneze acest protest, iniţial paşnic, trebuie să suporte consecinţele legale pentru capturarea unor nemulţumiri justificate. Până atunci, Ilie Bolojan are obligaţia să iasă de după perdelele de la Guvern şi să ia măsuri ferme pentru a coborî tensiunea şi a preveni o escaladare periculoasă a situaţiei”, subliniază liderul PSD.
Câteva sute de fermieri veniţi din toată ţara s-au adunat, marţi, înainte de ora 10.00, în zona Pieţei Victoriei, din Capitală, unde au fost mobilizate impresionante forţe ale jandarmeriei, comasate atât în jurul sediului guvernului, cât şi pe străzile adiacente.
În jurul orei 11.30, mai mulţi participanţi au început să se îmbrâncească şi s-au luat la bătaie cu jandarmii.
Manifestanţii strigă "Fără violenţă" şi au aruncat cu sticle de apă şi cu alte obiecte contondente înspre jandarmi.
Printre protestatari sunt şi cetăţeni din alte categorii sociale, printre aceştia fiind inclusiv oameni cu tricouri cu poza lui Călin Georgescu.
Violenţele au reizbucnit în Piaţa Victoriei, în jurul orei 15.00, când un grup extrem de violent a rupt cordoanele de jandarmi şi aruncă înspre aceştia cu tot felul de obiecte.
Forţele de ordine au intervenit punctual pentru extragerea mai multor persoane care au tulburat grav ordinea şi liniştea publică, manifestând un comportament agresiv şi instigând ceilalţi participanţi la acte de violenţă, informează Jandarmeria.

 

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