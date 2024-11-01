Grindeanu: Dacă aș fi în locul ministrei Mediului, m-aș duce la Prahova să încerc să rezolv ce am încurcat

Grindeanu a fost întrebat cum vede lipsa asumării din partea Dianei Buzoianu în legătură cu ce se întâmplă în Prahova și Dâmbovița.

''Am spus că eu am văzut asigurările primite din partea domniei sale, în urmă cu aproximativ o săptămână, cum că totul e sub control. Din păcate, pare că nu e sub control, eu nu caut vinovați și rolul meu nu e să găsească vinovați. Fac tot ce pot și încerc să țin legătura cu colegii mei, așa cât pot colegii mei, să ajutăm să se remedieze această situație scăpată de sub control, pentru că despre asta este vorba, asta se întâmplă la Prahova. Dincolo de aruncarea pisicii dintr-o parte în alta, lucrurile nu au fost urmărite așa cum trebuie. Am văzut că au existat informări din timp cum că ar putea exista situații de urgență așa cum sunt acum, informări din partea prefectului, dacă nu mă înșel, de Prahova. Sunt lucruri pe care reformiștii de la Apele Române nu le-au luat în calcul. Asta e o treabă care în acest moment poate prea puțin interesează pe românii de acolo. Pe românii de acolo îi interesează să rezolve problema, iar eu dacă aș fi în locul doamnei ministru, m-aș duce acolo să încerc să rezolv această problemă, să încerc să rezolv ce am încurcat'', a afirmat liderul social-democraților.

El a adăugat că toți cei implicați în situația creată după secarea barajului de la Paltinu ar trebui să se ducă de urgență acolo.

''Sigur, nu-i rostul meu să dau ordine de acest tip. Treaba asta trebuie să o facă prim-ministrul. Nu vreau să înlocuiesc rolul prim-ministrului în această poveste. Eu v-am spus că probabil că mi-am și depășit un pic competențele când i-am cerut ministrului Sănătății să se ducă acolo, dar am făcut-o ca președinte PSD. Dacă alții n-au făcut, am făcut eu. (...) Nu înseamnă că nu trebuie să nu existe demisii, dar cel mai important lucru în acest moment este să se rezolve această situație de criză. Asta e mai important decât demisii, dar și acelea trebuie să vină'', a afirmat Sorin Grindeanu.