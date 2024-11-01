Nicușor Dan: Controlul demarat pentru a analiza situația de la Paltinu va stabili cine a greșit

'Dincolo de această evaluare, este cert că angajările în pozițiile de conducere de la nivelul diferitelor autorități ale statului trebuie să se facă doar în baza criteriilor de competență. Chiar dacă va fi un proces de durată, eficientizarea administrației publice este obligatorie pentru ca statul să își poată îndeplini misiunea de a fi în slujba cetățenilor', a scris șeful statului pe Facebook.

El a evidențiat că situația dezastruoasă de la Barajul Paltinu, care a generat o criză de proporții pentru oamenii din județele Prahova și Dâmbovița, arată 'cât de grave pot deveni consecințele lipsei de anticipare corectă și de comunicare dintre instituțiile statului'.

Această vulnerabilitate, adaugă președintele, trebuie remediată în viitor.

'În elaborarea documentațiilor tehnice este obligatoriu să se țină cont de toate scenariile posibile, astfel încât informațiile relevante să fie la dispoziția factorilor de decizie. În acest moment, atenția trebuie îndreptată cu prioritate spre găsirea de soluții. Luptele politice și declarațiile cu miză electorală nu ajută la nimic', a mai scris Nicușor Dan.