Radu Mihaiu (USR): Nu am niciun fel de teamă că va trece o moțiune de cenzură

Mihaiu a fost întrebat dacă USR se teme că moțiunea de cenzură pe care cei din grupul PACE - Întâi România au anunțat că o vor depune ar putea să fie adoptată în Parlament.

'Nu, nu am niciun fel de teamă că va trece o astfel de moțiune. Acum este foarte clar cine din clasa politică este partidul reformist. Cine vrea să facă cu adevărat reforme. Iată, problema României pentru Opoziție a devenit USR, pentru că, nu e așa, USR vrea cu adevărat să facă reforme', a spus acesta la Palatul Parlamentului.

El a menționat că rezultatul alegerilor pentru Primăria Capitalei nu va aduce vreo schimbare din partea partidelor de guvernământ, iar parlamentarii acestor formațiuni nu vor susține o moțiune de cenzură.

'Eu, în primul rând, cred că aceste alegeri vor fi câștigate de Cătălin Drulă și pentru asta tragem toți din USR. Însă nu cred că această campanie pentru București poate să schimbe agenda reformatoare pe care și-a propus-o acest Guvern, pe care și-a propus-o inclusiv prin programul de guvernare votat împreună în Parlament astă-vară. Înțeleg că acum sunt atacuri mai mult sau mai puțin voalate asupra USR. Asta arată că USR face ceea ce trebuie, respectiv demască corupția, incompetența și, sigur, noi am vrea ca reformele să se miște într-un ritm mai alert. Trebuie să ajungem însă la un consens în coaliție. Câteodată e frustrant și pentru noi. Realitatea ne arată că trebuie să facem împreună aceste reforme', a conchis acesta.