Grindeanu: Nu am niciun fel de problemă, nu am nimic a ascunde în cazul ''Nordis''

El a răspuns astfel, întrebat dacă în afacerea ''Nordis'' a clarificat public toate elementele care erau de clarificat.

''Eu spun că da. Eu știu că în acest moment este un dosar, așa cum bine știți, în lucru. Tot ceea ce mi se cere dau, în sensul de documente. Nu am nimic de ascuns. Dacă e cineva care crede că am ceva, să se ducă să facă plângere, există instituții ale statului. Ba mai mult decât atât, astăzi, în Parlament, a trecut legea care între inițiatori mă are și pe mine legată de, să spunem, o clarificare mai bună a construcțiilor, în domeniul imobiliar, așa-numită lege 'Nordis'. Astăzi a trecut prin Parlament, merge spre promulgare. Nu am niciun fel de problemă, nu am nimic a ascunde'', a afirmat Sorin Grindeanu, miercuri, într-un interviu acordat site-ului ''știrileprotv.ro''.

În context, el a fost întrebat și dacă are să-și reproșeze ceva în legătură cu petrecerea timpului său liber alături de anumite persoane care au participat la afacerea ''Nordis''.

''Nu am făcut afaceri împreună, nu fac afaceri împreună. Nu am avut discuții legate de eventuale afaceri, și așa mai departe, niciodată. Nu am ce să reproșez din moment ce nu am făcut aceste lucruri, iar faptul că mi-am petrecut timpul împreună, timpul liber, asta e o chestiune personală, dar afaceri și lucruri care să intre în coliziune cu legile statului nu am făcut. V-am spus ce aveam de spus, mai mult decât atât, vă spuneam că astăzi, ca să închidem și acest subiect, s-a votat această lege 'Nordis' în Parlament. Nu am intrat în coliziune cu legea, dacă e cineva, nu doar să facem aluzii, dacă aveți vreo chestiune în care spuneți că eu am intrat în coliziune cu legea, vă rog să mergeți să faceți plângeri, sau oricine. Dar din moment ce nu există nimic, nu am avut afaceri, nu am intrat în chestiuni de acest tip și, eventual, câteodată, mi-am petrecut timpul liber cu unii dintre ei, eu nu pot să cer cunoscuților mei, să le spun de fiecare dată: ce afaceri faceți, cu ce vă ocupați, faceți lucruri ilegale sau nu. Fiecare răspunde pentru ceea ce face, eu răspund pentru ce fac eu, nu pentru ce fac ceilalți'', a mai declarat Grindeanu.