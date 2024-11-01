Homepage » Actual

Grindeanu: Nu am niciun fel de problemă, nu am nimic a ascunde în cazul ''Nordis''

| 12 noi, 19:45

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu are nimic de ascuns în legătură cu cazul ''Nordis'', subliniind că este o ''chestiune personală'' faptul că a petrecut anumite momente din timpul său liber cu unii dintre cei implicați în această afacere, fără însă a avea vreo legătură de afaceri cu aceștia.

 

El a răspuns astfel, întrebat dacă în afacerea ''Nordis'' a clarificat public toate elementele care erau de clarificat.
''Eu spun că da. Eu știu că în acest moment este un dosar, așa cum bine știți, în lucru. Tot ceea ce mi se cere dau, în sensul de documente. Nu am nimic de ascuns. Dacă e cineva care crede că am ceva, să se ducă să facă plângere, există instituții ale statului. Ba mai mult decât atât, astăzi, în Parlament, a trecut legea care între inițiatori mă are și pe mine legată de, să spunem, o clarificare mai bună a construcțiilor, în domeniul imobiliar, așa-numită lege 'Nordis'. Astăzi a trecut prin Parlament, merge spre promulgare. Nu am niciun fel de problemă, nu am nimic a ascunde'', a afirmat Sorin Grindeanu, miercuri, într-un interviu acordat site-ului ''știrileprotv.ro''.
În context, el a fost întrebat și dacă are să-și reproșeze ceva în legătură cu petrecerea timpului său liber alături de anumite persoane care au participat la afacerea ''Nordis''.
''Nu am făcut afaceri împreună, nu fac afaceri împreună. Nu am avut discuții legate de eventuale afaceri, și așa mai departe, niciodată. Nu am ce să reproșez din moment ce nu am făcut aceste lucruri, iar faptul că mi-am petrecut timpul împreună, timpul liber, asta e o chestiune personală, dar afaceri și lucruri care să intre în coliziune cu legile statului nu am făcut. V-am spus ce aveam de spus, mai mult decât atât, vă spuneam că astăzi, ca să închidem și acest subiect, s-a votat această lege 'Nordis' în Parlament. Nu am intrat în coliziune cu legea, dacă e cineva, nu doar să facem aluzii, dacă aveți vreo chestiune în care spuneți că eu am intrat în coliziune cu legea, vă rog să mergeți să faceți plângeri, sau oricine. Dar din moment ce nu există nimic, nu am avut afaceri, nu am intrat în chestiuni de acest tip și, eventual, câteodată, mi-am petrecut timpul liber cu unii dintre ei, eu nu pot să cer cunoscuților mei, să le spun de fiecare dată: ce afaceri faceți, cu ce vă ocupați, faceți lucruri ilegale sau nu. Fiecare răspunde pentru ceea ce face, eu răspund pentru ce fac eu, nu pentru ce fac ceilalți'', a mai declarat Grindeanu.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Kelemen Hunor

Kelemen Hunor spune că în coaliţie s-a decis reducerea de 10% în administraţia locală şi centrală

12 noi, 19:48
Citeşte mai departe
burnete

Burnete: Inteligența artificială va juca un rol foarte important și în societate, și în economie, și în război

12 noi, 19:54
Citeşte mai departe
oana

Gheorghiu: Cea mai mare nevoie pe care o avem este de oameni; eu am propus unor oameni să-și ia un an sabatic, pentru țară

12 noi, 19:52
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Mirabela Dauer, despre Horia Moculescu: Ai fost și vei rămâne pentru mine un simbol al eleganței și al prieteniei

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Mihai Fifor
Mihai Fifor (PSD): Îngheţarea veniturilor românilor până la finele lui 2026 este un lucru de neacceptat!
oana
Oana Ţoiu: Parteneriatul Strategic cu SUA este şi rămâne esenţial pentru România
bbbb
Boilies pe praguri: când geometria decide selecția
Nicusor Dan
Nicușor Dan: Salut acordul dintre Israel și Hamas privind încetarea focului și eliberarea tuturor ostaticilor
buzo
Buzoianu: Legea adoptată în Parlament, care stabilește că orice arie protejată poate fi distrusă, este o rușine
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
VIDEO Tăriceanu ridică întrebarea de 1000 de puncte: Spitalul construit de Oana Gheorghiu și 'Dăruiește Viață' a costat dublu față de un spital privat mai mare
h
Scandalul ia amploare după plângerea împotriva Oanei Gheorghiu - 46.000 de semnături împotriva Elenei Costache: 'CSM şi-a pierdut rolul de garant al independenţei justiţiei'
h
Acord strategic între Guvernul României și Rheinmetall pentru dotarea Armatei și investiții industriale
economica.net
feminis.ro
h
Mirabela Dauer, despre Horia Moculescu: Ai fost și vei rămâne pentru mine un simbol al eleganței și al prieteniei
h
Actorul Jeremy Renner este acuzat de hărţuire sexuală de regizoarea Yi Zhou
h
„With Love, Meghan”, serialul ducesei de Sussex revine pe Netflix cu un episod special de Crăciun
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ