Burnete: Inteligența artificială va juca un rol foarte important și în societate, și în economie, și în război

Acesta a vorbit despre lucrurile care 'ar trebui făcute repede', primul fiind gestionarea momentului în care vor ieși la pensie decrețeii.

'Dacă mă întrebați la ce mă uit eu, apropo de lucrurile care ar trebui făcute repede, sunt patru lucruri mari și vi le spun repede. Unu - spre anul 2030, România va mai avea un hop financiar imens, pentru că încep să se pensioneze decrețeii, pentru că ne-am asumat să creștem cheltuielile de apărare spre 5% din PIB în 2035. Deci, acolo, noi avem în următorii ani de gestionat un proces complicat, în care trebuie, pe de o parte, să reducem deficitul și cheltuielile bugetare, pe de altă parte, să fim conștienți că vor fi niște presiuni foarte mari pe bugetul public și nu cred că va fi ușor de gestionat această tranziție. Acesta e un lucru la care mă uit', a spus Burnete.

Al doilea lucru ce trebuie rezolvat în cel mai scurt timp este digitalizarea, în perspectiva inteligenței artificiale care va juca un rol important în toate domeniile de activitate.

'Doi, cred că ne e clar tuturor că inteligența artificială va juca un rol foarte important și în societate, și în economie, și în război și așa mai departe. Și ca România să poată fi un jucător măcar mediu în zona asta, că nu-mi imaginez că vom concura noi cu giganții, ne trebuie două lucruri fără de care nu putem avea instrumentele astea: unu - energie la prețuri competitive și mai sunt lucruri de făcut și doi - digitalizare făcută mai bine, că degeaba faci data center-uri, dacă nu ai cu ce să le alimentezi, în special în zona publică. Și aici cred că nu avem foarte mult timp de pierdut', a susținut consilierul.

Apărarea este un alt domeniu în care lucrurile trebuie puse în mișcare, Radu Burnete dând asigurări că programul SAFE va aduce investiții în România.

'Un lucru la care ne uităm, din nou forțați de împrejurări, (...) trebuie să punem industria noastră de apărare în mișcare. Am lâncezit prea mult, nu ne putem trezi cu 'doamne ferește' și atunci să ne întrebăm de ce n-am făcut-o. Și aici o să vedeți că pachetul ăsta, SAFE, va aduce investiții în România. Guvernul a pus o condiție clară, că în cazul în care cumpărăm anumite echipamente militare ele trebuie să vină cu offset și să construim capacitate aici. Și eu cred că din nefericire trebuie să investim în industria de apărare, dar e și o oportunitate ca investind în această industrie să gestionăm cumva o tranziție industrială pe care oricum trebuia s-o facem', a explicat acesta.

Nu în ultimul rând, capitalul românesc trebuie 'pus să miște în economie', Radu Burnete fiind de părere că fondurile de pensii ar trebui să investească mai mult în instrumente mai riscante.

'Mă preocupă foarte mult cum facem să avem mai mult private equity, cum facem să punem capitalul românesc, care e mult mai voluminos decât acum 20 de ani, să-l punem să miște în economie. Poate fondurile de pensii să investească mai mult în instrumente mai riscante. E o idee pe care de la voi am luat-o. Am discutat deja cu cei de la ASF. Există o oarecare reticență că 'domnule, sunt pensiile noastre, cum gestionăm acele riscuri', dar eu cred că e o discuție care trebuie purtată. Văd în regiune că statele sunt un pic mai ambițioase cu asta, deci cu siguranță aveți un partener în mine pentru discuția asta: cum facem ca acest capital să nu se ducă în străinătate, să nu stea doar în bănci, ci pur și simplu să-l punem să fie mai productiv în economia noastră', a arătat reprezentantul președinției.

Radu Burnete i-a îndemnat pe antreprenorii prezenți la conferință să continue să facă business-uri pentru că 'există lumină la capătul tunelului'.

'Acum, dacă mă uit la situația mai mare din regiune, nu cred că putem trage speranțe că lucrurile se vor transforma peste noapte în foarte, foarte bine. Noi trebuie să fim realiști. Federația Rusă va continua să exercite presiunea asta imensă asupra noastră. Europa, din păcate, schioapătă puțin, în special în competiția asta cu SUA și China. Trăim o epocă cu foarte multe transformări, ceea ce inevitabil crește temperatura socială. Asta s-a întâmplat de fiecare dată în istorie când au avut aceste transformări imense. Deci. din punctul ăsta de vedere, eu cred că voi deja vă așteptați la o perioadă cu turbulențe mai mari decât în trecut. Cred că sunteți condamnați să n-aveți ce face. Asta e, voi trebuie să faceți business, că vremurile-s bune sau rele și vă îndemn să o faceți, pentru că există lumină la capătul tunelului. Adică, mai devreme sau mai târziu acest război se va termina, mai devreme sau mai târziu, Europa își va regăsi echilibrul și nu putem să stăm cu mâinile în sân să așteptăm să vină vremuri mai bune', le-a transmis acesta celor prezenți la eveniment.

Peste 200 de antreprenori, lideri din mediul de business și experți se vor reuni, miercuri și joi, la cea de-a VI-a ediție a evenimentului RBL Capitalul românesc, organizat de Fundația Romanian Business Leaders (RBL).

Ediția din acest an, 'RBL Capitalul românesc 360°', propune un format complet reconfigurat, care privește România dintr-o perspectivă integrată și explorează cele opt forme de capital care definesc o economie modernă, competitivă și sustenabilă: sportiv, cultural, social, artistic, apărare, simbolic, uman și financiar.