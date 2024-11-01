Homepage » Actual

Kelemen Hunor spune că în coaliţie s-a decis reducerea de 10% în administraţia locală şi centrală

| 12 noi, 19:48

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri că în coaliţie s-a decis reducerea de 10% în administraţia locală şi centrală, anul 2026 fiind un an de tranziţie, în sensul că există posibilitatea de a reduce salariul sau numărul de posturi dar din 2027 nu mai există această posibilitate.

 

”Important este că, în sfârşit, după trei luni de discuţii, am ajuns la acea concluzie la care trebuia să ajungem în august, să reducem din cheltuielile aparatului central şi local”, a mai spus Kelemen Hunor.
”Noi de la bun început am propus 10% reducere efectivă în administraţia locală, ceea ce ieri s-a decis în coaliţie, înseamnă 10%, şi pentru 2026, 2027. 2026 e un an de tranziţie, în sensul că există posibilitatea de a reduce salariul sau de a reduce numărul de posturi. Din 2027 nu mai există această posibilitate, trebuie să fie pe plafonul stabilit pentru fiecare unitate administrativ teritorială. La nivelul administraţiei centrale, reducerea va fi mai mare de 10%, va fi mai suplu şi nu va fi uniform pentru că, vă daţi seama, e o diferenţă uriaşă între ministere. Sunt unele ministere unde poţi să mergi cu 20%, în alte ministere - educaţie, cultură, n-ai cum să mergi nici cu 10%, că acolo e nevoie de oameni în plus, că nu sunt supra-dimensionate. Dar în mare, la nivelul aparatului central, va fi 10%”, a declarat liderul UDMR Kelemen Hunor, la Parlament.
El a explicat că reducerea de cheltuieli înseamnă că reduci anvelopa salarială, economisind de la bugetul naţional.
”În administraţia centrală, asta nu cred că se poate face, altfel, decât reducând numărul de posturi. Nici în administraţia locală nu cred că va funcţiona, dar aşa au vrut unii şi ăsta a fost compromisul acceptat de toată lumea. Dar nu va funcţiona. Eu am spus, asta este părerea mea, că nu va funcţiona”, a adăugat liderul UDMR.
Potrivit lui Kelemen Hunor, ”sunt câteva sute de unităţi administrative teritoriale unde nu trebuie să reduci nimic, fiindcă nu sunt angajaţi în plus dar sunt câteva unde, într-adevăr, reducerea va fi mai mare şi de aceea au pus frâna de 20%”.
”Important este că, în sfârşit, după trei luni de discuţii, am ajuns la acea concluzie la care trebuia să ajungem în august, să reducem din cheltuielile aparatului central şi local. Poate trebuia să începem cu această măsură în iunie, în iulie, nu ştiu. Dar asta e. Acum am trecut de această fază, urmează implementarea deciziei, prin lege, şi apoi prin hotărâre de guvern”, a menţionat Kelemen Hunor.
El a mai afirmat că ”perioada de tranzitorie tot reducere înseamnă”.
”Dacă faceţi calculele, veţi vedea că, indiferent, în perioada de tranziţie, cum va aborda un primar sau altul, tot la 10% vom ajunge, fiindcă asta este important, să reduci cheltuielile. Nici din taxe crescute, cu TVA, accize, că acolo sunt lucrurile importante, nici prin reducerea cheltuielilor nu o să ajungi la deficitul de 3%, trebuie să creşti economia, şi, de aceea, măsurile fiscale sunt importante. Şi eu consider că, cel puţin TVA-ul trebuie să fie pe o perioadă limitată iar în momentul în care bugetul se echilibrează, poţi să te gândeşti cum să stimulezi economia în continuare şi consumul, reducând TVA-ul. Asta este soluţia. Dar în acest moment avem această problemă”, a mai declarat Kelemen Hunor.

 

