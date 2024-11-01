Grindeanu: Pe cei de la USR i-am văzut foarte tranșanți în a spune că vor anticipate, alături de AUR

Grindeanu a fost întrebat, după întâlnirea cu premierul desemnat, Luca Niculescu, dacă există varianta ca PSD să susțină un Guvern din Parlament format din PNL și UDMR, poate chiar și USR.

'Poate să fie o variantă și de acest tip', a afirmat acesta la sediul central al PSD.

Liderul social-democraților a fost întrebat, de asemenea, dacă vede un viitor Guvern format fără USR, având în vedere că a făcut apel doar la PNL și UDMR să își asume o majoritate pentru un Executiv condus de Luca Niculescu.

'Pe cei de la USR i-am văzut foarte tranșanți în a spune că vor anticipate, alături de AUR. Asta i-am vazut în ultimele zile. Nu le-am pus eu cuvintele în gură și vorbele. Ei vor anticipate. L-am văzut pe Fritz în urmă cu două zile, la un post de televiziune, spunând că dânsul vrea anticipate. Deci, vrând anticipate, nu vrea să fie parte a unei soluții de guvernare. Eu asta înțeleg', a menționat liderul PSD.

Grindeanu a anunțat că, în cazul în care nici Guvernul Niculescu nu va putea fi învestit în Parlament, PSD va cere din nou mandatul de premier președintelui Nicușor Dan, dar se va gândi și la varianta alegerilor anticipate.