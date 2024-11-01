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Grindeanu: PSD este pregătit să construiască o alternativă la austeritatea de până acum

| 30 sep, 18:25

Partidul Social Democrat este pregătit să construiască o alternativă la austeritatea de până acum, a declarat miercuri liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, care speră ca președintele Nicușor Dan să convoace rapid consultări cu partidele parlamentare.

 

'Din păcate, România a pierdut încă 10 zile din cauza orgoliilor liderilor PNL și USR. Știau de la bun început că nu pot forma o majoritate, dar au insistat cu tot acest spectacol trist. Cred că a venit momentul să stăm cu toții la masă, să găsim o soluție, până nu va fi prea târziu pentru economia României. Toți ochii sunt pe noi, suntem în prag de iarnă, avem o rectificare de făcut și un buget de pregătit pentru anul 2027. Românii s-au săturat de lozinci și așteaptă să schimbăm direcția greșită a țării. Sper ca președintele să convoace rapid consultări cu partidele parlamentare, dar pot să vă spun că PSD este pregătit să construiască o alternativă la austeritatea de până acum', a afirmat Sorin Grindeanu, după ce Guvernul Siegfried Mureșan a fost respins de Parlament.
El a punctat că își dorește ca toate forțele politice să susțină un program care să relanseze economia și să redea încrederea și speranța.
Guvernul Siegfried Mureșan nu a fost învestit miercuri de plenul comun al Parlamentului. Din totalul de 464 de parlamentari au fost prezenți la ședința de miercuri 321 și au fost 197 de voturi valabil exprimate. S-au înregistrat 182 de voturi 'pentru' învestitură, fiind necesare 233, și 15 voturi 'împotrivă'.

 

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