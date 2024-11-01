Homepage » Actual

Grindeanu: PSD susține reducerea numărului de parlamentari la 300, dar ne dorim să fie vot uninominal

| 03 noi, 18:24

 

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că social-democrații sunt de acord cu reducerea numărului de parlamentari la 300, dar vor ca votul să fie uninominal.

 

 

Grindeanu a fost întrebat de presă, la Palatul Parlamentului, dacă PSD va susține proiectul de lege privind reducerea numărului de parlamentari care a trecut luni de Senat prin aprobare tacită.
'Am spus că noi susținem asta, dar vrem și mai mult decât atât, noi ne-am dori să fie vot uninominal', a spus liderul PSD.
Acesta a menționat că s-a discutat inclusiv săptămâna trecută în coaliția de guvernare despre acest subiect, dar nu s-a luat o decizie.
'Proiectul acela e un proiect care n-a fost scris corect, așa cum bine știți, în specificul USR. Scriau că din 300 de parlamentari, 200 trebuie să fie senatori, 100 deputați. Nu vă supărați pe mine, să mai învețe să scrie proiecte de lege. Dar, ca idee, avem un referendum în România ținut în urmă cu 15 ani, dacă nu mă înșel, care așteaptă să fie pus în practică. Da, PSD susține 300 de parlamentari', a afirmat Grindeanu.

 

