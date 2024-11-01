Grindeanu: Sper ca CSM să dea avizul pe proiectul pensiilor magistraților și joi seara să existe o ședință de guvern

'Știți foarte bine părerea mea și continui să o susțin, că noi am pierdut timpul o lună de zile, când trebuia să folosim acea perioadă pentru a trimite un proiect de lege și nu eram la mâna CSM, dar deja ține de trecut această treabă. Și atunci, eu sper să dea CSM acest aviz, astfel încât joi seara să existe o ședință de guvern și să poată fi trimis acest proiect și Guvernul să își angajeze răspunderea. Eu cred că e în interesul României totuși ca Guvernul să facă de îndată o ședință și să trimită către Parlament acest proiect de lege. Doar că am văzut că încă se votează în diverse curți de apel, sunt programate astfel de voturi. Era bine să nu rămânem într-o zonă în care să fim într-o formă de prizonierat la o decizie', a spus Grindeanu, miercuri, la Palatul Parlamentului.

Președintele PSD a menționat că în cazul în care se respectă acest program, Guvernul ar putea să își angajeze răspunderea săptămâna viitoare pentru acest proiect.