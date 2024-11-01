Grindeanu spune că parlamentarii care au încălcat regulamentul în ședința comună vor fi pedepsiți

Deputații și senatorii Opoziției au venit miercuri în plenul comun cu vuvuzele și fluiere. Ei au întrerupt discursurile mai multor parlamentari, au strigat 'Pace, pace', au huiduit, au fluierat și au afișat pancarte pe care scria 'Vrem pace, nu război'.

Atitudinea acestora l-a făcut pe Grindeanu să supună la vot sistarea dezbaterilor, iar în urma votului pozitiv discuțiile au fost oprite.

'Faptul că există parlamentari gălăgioși, faptul că există parlamentari care se opun până la urmă acestui demers ține de credința fiecăruia dintre ei. Eu sunt bucuros că acest act a fost adoptat, că a fost o majoritate largă și că România este și a dovedit prin această hotărâre și prin acest vot că dorește întărirea Parteneriatului strategic cu Statele Unite și că este un partener solid al Statelor Unite ale Americii. Ãsta e un lucru important. (...) Eu sunt un om care încerc să dau cuvântul tuturor grupurilor, așa cum ați văzut, reprezentate în Parlament, așa-i și regulamentar. Dar câteodată se depășește cadrul regulamentului. Atunci când lucrurile au degenerat, am oprit dezbaterile, am supus la vot oprirea acestor dezbateri și am trecut la votul efectiv. Asta nu înseamnă că cei care au încărcat regulamentul vor rămâne nepedepsiți, pentru că există în regulament diverse pedepse pe care n-am nicio ezitare să le aplic, pornind inclusiv de la reducerea indemnizației și toate lucrurile pe care le știți. Asemenea comportamente, din punctul meu de vedere, nu își au locul', a afirmat acesta.