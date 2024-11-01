Homepage » Actual

Grindeanu spune că parlamentarii care au încălcat regulamentul în ședința comună vor fi pedepsiți

| 11 mar, 20:17

Parlamentarii AUR, S.O.S. România și POT au protestat, miercuri, în plenul reunit al Legislativului, în care a fost aprobată scrisoarea președintelui Nicușor Dan referitoare la dislocarea temporară în România a unor echipamente și forțe militare americane, iar președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a suspendat dezbaterile și a anunțat că aceia care s-au făcut vinovați de perturbarea activității vor fi pedepsiți.

 

Deputații și senatorii Opoziției au venit miercuri în plenul comun cu vuvuzele și fluiere. Ei au întrerupt discursurile mai multor parlamentari, au strigat 'Pace, pace', au huiduit, au fluierat și au afișat pancarte pe care scria 'Vrem pace, nu război'.
Atitudinea acestora l-a făcut pe Grindeanu să supună la vot sistarea dezbaterilor, iar în urma votului pozitiv discuțiile au fost oprite.
'Faptul că există parlamentari gălăgioși, faptul că există parlamentari care se opun până la urmă acestui demers ține de credința fiecăruia dintre ei. Eu sunt bucuros că acest act a fost adoptat, că a fost o majoritate largă și că România este și a dovedit prin această hotărâre și prin acest vot că dorește întărirea Parteneriatului strategic cu Statele Unite și că este un partener solid al Statelor Unite ale Americii. Ãsta e un lucru important. (...) Eu sunt un om care încerc să dau cuvântul tuturor grupurilor, așa cum ați văzut, reprezentate în Parlament, așa-i și regulamentar. Dar câteodată se depășește cadrul regulamentului. Atunci când lucrurile au degenerat, am oprit dezbaterile, am supus la vot oprirea acestor dezbateri și am trecut la votul efectiv. Asta nu înseamnă că cei care au încărcat regulamentul vor rămâne nepedepsiți, pentru că există în regulament diverse pedepse pe care n-am nicio ezitare să le aplic, pornind inclusiv de la reducerea indemnizației și toate lucrurile pe care le știți. Asemenea comportamente, din punctul meu de vedere, nu își au locul', a afirmat acesta.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Nicusor Dan

Nicușor Dan: Nu e acceptabil ca decizia Consiliului European privind împrumutul acordat Ucrainei să fie contestată ulterior

12 mar, 18:52
Citeşte mai departe
bolojan

Bolojan: Nu mai putem direcționa bani către mecanisme 'suveică' doar pentru a se lua banii de la stat

12 mar, 19:07
Citeşte mai departe
psd

PSD: Miniștrii social-democrați vor aviza, cu obiecții, proiectul de buget pentru a depăși blocajul provocat de Bolojan

12 mar, 19:00
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Kate Winslet în discuţii pentru a juca în „Lord of the Rings: The Hunt for Gollum” alături de Andy Serkis

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
rogobete
Rogobete anunță un control pentru depistarea medicilor care lucrează în privat în timpul programului de la spitale publice
rogo
Rogobete: Veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și urgență nu vor fi reduse
Robert Negoiţă
Robert Negoiţă s-a întors la Primărie: Din acest moment sunt la treabă
Radu Miruță
MApN: Radu Miruță a discutat cu ambasadorul Norvegiei în România despre oportunități de cooperare industrială și tehnologică
Emanuel Ungureanu
Deputatul Emanuel Ungureanu cere DNA explicaţii despre dosarul zborurilor Nordis-Ciolacu
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
VIDEO Bolojan și Zelenski au bătut palma la București: drone cu expertiză ucraineană ar putea fi produse în România
h
Viața lui Maduro după gratii - Urlă noaptea: „Sunt președintele Venezuelei! Spuneți țării mele că m-au răpit și că ne maltratează aici!”
h
Premieră în România. Ce mașini sunt la mare căutare. Dacia, Ford sau Mercedes încep să piardă teren
economica.net
feminis.ro
h
Kate Winslet în discuţii pentru a juca în „Lord of the Rings: The Hunt for Gollum” alături de Andy Serkis
h
Incapabil să doarmă din cauza zgomotului, Morrissey și-a anulat un concert în Valencia
h
Cillian Murphy revine în lumea 'Peaky Blinders', într-un film care 'încheie povestea' serialului
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ