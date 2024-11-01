Homepage » Actual

Trump amenință din nou Spania cu represalii, întrucât 'nu cooperează deloc' în războiul împotriva Iranului

| 11 mar, 20:20

Președintele american Donald Trump a acuzat miercuri Spania că 'nu cooperează deloc' în războiul pornit de SUA și Israel împotriva Iranului și a criticat atitudinea 'rea' a guvernului spaniol, reiterându-și amenințările de a întrerupe comerțul cu Spania, țară care a obligat avioanele cisternă americane ce realimentează în zbor avioanele care bombardează Iranul să se mute la alte baze în Europa, transmite agenția EFE.

 

'Cred că nu cooperează deloc. Cred că s-au comportat foarte rău, foarte rău. Probabil vom întrerupe comerțul cu Spania', a răspuns Trump unei întrebări din partea presei despre colaborarea cu Spania în campania de bombardamente împotriva Iranului.
În opinia lui Trump, guvernul condus de Pedro Sanchez 's-a comportat foarte rău cu NATO', întrucât a fost singurul care i-a respins cererea de a aloca un buget de 5% din PIB pentru apărare.
'Oamenii în Spania sunt fantastici. Dar conducerea lor nu este atât de grozavă', a susținut Trump, care a mai criticat Spania pentru că nu a permis utilizarea bazelor aeriene Rota și Moron de la Frontera pentru atacuri asupra Iranului. Prin urmare, aviația militară americană a fost nevoită să-și mute din Spania către alte baze europene 15 avioane de alimentare KC-135, folosite de obicei pentru realimentarea cu combustibil în zbor a avioanelor de vânătoare și bombardament care participă la operațiunile militare.
Amenințările lui Trump la adresa Spaniei cu represalii comerciale sunt însă dificil de pus în practică, în condițiile în care este vorba despre o țară membră a UE și schimburile sale comerciale cu SUA se desfășoară în baza cadrului comercial dintre UE și SUA.

 

