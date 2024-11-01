Mircea Geoană, după decizia Parlamentului privind solicitarea SUA: Va consolida Parteneriatul Strategic româno-american



''La propunerea președintelui și a CSAT, Parlamentul României a decis să permită Statelor Unite folosirea bazei Mihail Kogălniceanu pentru activități legate de operațiunea militară din Iran. O decizie corectă și consecventă, ce reconfirmă rolul strategic esențial al României și validează necesitatea funcționării și dezvoltării pe mai departe a unei mari baze militare NATO și a prezenței americane la Marea Neagră, cu utilitate demonstrată în timpul războaielor din Ucraina și Afganistan'', a scris Geoană pe Facebook.



El consideră că aceasta este o decizie care va consolida și Parteneriatul Strategic româno-american, ''ce avea nevoie de o astfel de reconfirmare într-o perioadă în care prioritățile SUA păreau să fie concentrate, mai degrabă, către alte geografii''.



Parlamentul a aprobat miercuri scrisoarea președintelui Nicușor Dan referitoare la dislocarea temporară în România a unor echipamente și forțe militare americane.

