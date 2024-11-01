Homepage » Actual

Mircea Geoană, după decizia Parlamentului privind solicitarea SUA: Va consolida Parteneriatul Strategic româno-american

| 11 mar, 20:10

Fostul secretar general adjunct al NATO Mircea Geoană consideră că decizia Parlamentului de a permite dislocarea temporară în România a unor capabilități americane este una corectă, care va consolida Parteneriatul Strategic româno-american, ''ce avea nevoie de o astfel de reconfirmare într-o perioadă în care prioritățile SUA păreau să fie concentrate, mai degrabă, către alte geografii''.


''La propunerea președintelui și a CSAT, Parlamentul României a decis să permită Statelor Unite folosirea bazei Mihail Kogălniceanu pentru activități legate de operațiunea militară din Iran. O decizie corectă și consecventă, ce reconfirmă rolul strategic esențial al României și validează necesitatea funcționării și dezvoltării pe mai departe a unei mari baze militare NATO și a prezenței americane la Marea Neagră, cu utilitate demonstrată în timpul războaielor din Ucraina și Afganistan'', a scris Geoană pe Facebook.

El consideră că aceasta este o decizie care va consolida și Parteneriatul Strategic româno-american, ''ce avea nevoie de o astfel de reconfirmare într-o perioadă în care prioritățile SUA păreau să fie concentrate, mai degrabă, către alte geografii''.

Parlamentul a aprobat miercuri scrisoarea președintelui Nicușor Dan referitoare la dislocarea temporară în România a unor echipamente și forțe militare americane.

Nicușor Dan: Nu e acceptabil ca decizia Consiliului European privind împrumutul acordat Ucrainei să fie contestată ulterior

12 mar, 18:52
bolojan

Bolojan: Nu mai putem direcționa bani către mecanisme 'suveică' doar pentru a se lua banii de la stat

12 mar, 19:07
psd

PSD: Miniștrii social-democrați vor aviza, cu obiecții, proiectul de buget pentru a depăși blocajul provocat de Bolojan

12 mar, 19:00
