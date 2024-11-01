Homepage » Actual

Grindeanu spune că sunt șanse să se rezolve problema pensiilor magistraților 'dacă se lasă la o parte orgoliile'

| 05 noi, 17:20

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți că există șanse să se deblocheze în coaliție subiectul pensiilor magistraților dacă se lasă la o parte orgoliile și pozițiile de forță ale unora din Guvern.

 

Grindeanu a fost întrebat ce șanse sunt să se rezolve problema pensiilor magistraților în această guvernare.
'Eu spun că dacă se intră și se lasă la o parte orgoliile și aceste poziții de forță ale unora din guvern, există șanse. Eu așa spun', a declarat liderul PSD la Antena 3, adăugând că aceste șanse sunt de peste 5 din 10.
Acesta a menționat că termenul limită pentru finalizarea proiectului este 28 noiembrie, iar dacă nu va exista această lege până la data respectivă, România pierde 230 de milioane de euro.
'Îmi doresc să avem o lege care să fie una corectă. Nu poți să ieși la pensie la 48-49 de ani cu 100% din salariu. Nu se poate acest lucru. Acest blocaj a dus la legea pe care o avem acum în vigoare. (...) Stăm și ne uităm de două săptămâni cum se apropie termenul de 28 și noi nu avem o lege', a afirmat Sorin Grindeanu.

 

Grindeanu spune că sunt șanse să se rezolve problema pensiilor magistraților 'dacă se lasă la o parte orgoliile'

