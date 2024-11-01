Mark Rutte: România investește în NATO și NATO investește în România

Într-o conferință de presă comună cu președintele Nicușor Dan, după întrevederea avută la Palatul Cotroceni, înaltul oficial NATO a subliniat că 'România este un aliat de valoare, de 20 de ani', precizând că țara noastră dă dovadă de spirit de lider în zona Mării Negre, care este 'punct strategic' în regiune.

Totodată, el a apreciat sprijinul acordat de țara noastră Ucrainei.

'România înțelege importanța investiției în apărare și este un exemplu în acest sens. Deja cheltuiți peste 2% din PIB pe apărare și plănuiți să creșteți la 3,5% până în 2030, plus 1,5% din PIB în investiții legate de securitate. Este clar deci că România investește în NATO și vă spun clar că NATO investește în România', a punctat Mark Rutte.

Potrivit acestuia, în contextul intrării unor drone rusești în spațiul aerian român, Alianța Nord-Atlantică a reacționat 'prompt'.

'Indiferent de care ar fi fost intențiile, NATO ia asemenea incidente extrem de în serios și vom rămâne vigilenți', a explicat Rutte, adăugând că Alianța este 'capabilă și pregătită pentru a face orice în ceea ce privește apărarea'.