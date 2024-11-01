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Ilie Bolojan: PNL ia în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu

| 13 oct, 18:28

Partidul Național Liberal ia în calcul încheierea cu premierul desemnat Luca Niculescu a unui acord politic bilateral, care prevede condițiile în care liberalii pot contribui la stabilitatea țării în următoarele șase luni, dar nu va participa la Guvern, a anunțat, marți, liderul partidului, premierul interimar Ilie Bolojan.

'Documentul nu va reprezenta un acord de coaliție și nu va presupune participarea PNL la Guvern, ci va stabili condițiile transparente în care liberalii pot contribui la stabilitatea țării în următoarele șase luni. PNL va rămâne partid de opoziție', a scris Bolojan pe Facebook.

El a precizat că liberalii vor susține însă politicile Guvernului Niculescu atunci când acestea servesc interesului României și respectă câteva principii fundamentale: atingerea țintei de deficit și păstrarea disciplinei fiscale, punerea economiei pe baze sănătoase și protejarea investițiilor, folosirea responsabilă a banului public și respectarea angajamentelor europene.

'PNL este pregătit să susțină și să voteze legea bugetului de stat pentru 2027 dacă aceasta va fi realistă și fundamentată pe venituri care pot fi încasate. Bugetul trebuie să continue consolidarea fiscală, să protejeze investițiile și să evite creșterea cheltuielilor fără acoperire în venituri, care ar împinge România într-o criză și mai gravă', a subliniat Bolojan.

De asemenea, în primele șase luni, PNL nu va iniția și nu va vota nicio moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu atât timp cât premierul respectă principiile și obiectivele asumate prin acord, a adăugat el.

'PNL nu cere funcții și nu negociază ministere. Cere abordări principiale, garanții pentru stabilitatea financiară a țării și pentru continuarea reformelor. Vom fi o opoziție fermă atunci când Guvernul greșește și vom susține măsurile necesare atunci când acestea sunt în interesul României', a transmis liderul liberalilor.

 

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