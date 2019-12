Industria românească a jocurilor de noroc online avansează

În ultimii ani, operatorii tereștri s-au orientat către mediul online. Jocurile de noroc din țara noastră, indiferent dacă sunt online sau offline, sunt strict reglementate și controlate de un organism special înființat în acest scop – Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc – aflat în directa subordine a Guvernului. Nici un operator nu poate funcționa fără a avea licență, emisă de această instituție. Pe site-ul cazino.info găsiți cele mai sigure informații despre casino online și operatorii licențiați în România.

Statisticile arată că industria cazinourilor va genera peste 1 miliard de euro pe an. Acest lucru arată clar că impactul industriei jocurilor de noroc asupra economiei românești este benefic și pozitiv, statul încasând sume de bani mari de pe urma taxelor și impozitelor provenite din jocurile de noroc. Industria jocurilor de noroc poate fi considerată o industrie matură în privința căreia există așteptări mari din partea tuturor operatorilor existenți.

Situația actuală

România se află într-o etapă de aliniere cu reglementările din celelalte state cu succes în acest domeniu, precum Malta sau Marea Britanie. Acum avem o legislație în linie cu principiul libertății prestării de servicii în cadrul Uniunii Europene, însă aceasta poate fi în continuare îmbunătățită.

Rombet împreuna cu agenția de consultanță Media Pozitiv au realizat o cercetare la nivel european și au identificat cele mai bune practici pentru piața jocurilor de noroc din România, făcând o sinteză din regulile și legislațiile din 13 state membre UE. Această cercetare recomandă adoptarea unei legislații echitabile și aplicabile și renunțarea la impozitul pe câștigurile jucătorilor. Aplicând aceste practici, legislația română se va alinia cu legislația în vigoare din peste 21 de țări UE care au renunțat la această măsură care blochează întreaga industrie.

Activitățile de jocuri de noroc sunt reglementate prin decizii și legi emise de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), care a fost înființat prin Ordonanța de Urgență nr. 20/2013 în subordinea Guvernului României.

Unele secțiuni ale pieței sunt complet monopolizate de stat și de Loteria Națională. Potențialul de creștere al pieței nu poate fi dezvoltat momentan, deoarece este împiedicat de anumite aspecte ale legislației în vigoare

Taxe percepute de stat

Un procent de 7% din taxele percepute pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc se alocă anual, prin legea bugetului de stat, în felul următor:

- 1% la Ministerul Culturii pentru Fondul cinematografic și pentru Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice;

- 2% la Ministerul Educației și Cercetării Științifice;

- 2% la Ministerul Tineretului și Sportului;

- 2% la Ministerul Sănătății pentru suplimentarea sumelor privind Programul de reabilitare a spitalelor.

Industria jocurilor de noroc contribuie în România, în fiecare an, cu sute de milioane de euro la bugetul de stat, asigurând, zeci de mii de locuri de muncă și este una dintre cele mai fiscalizate activități economice din țara noastră, având un nivelul de taxare cel mai ridicat din domeniul jocurilor de noroc din Europa. Principalele taxe specifice acestui domeniu - taxa de licență și taxa de autorizare, se achita cu anticipație, neplata acestora duce la anularea licenței operatorilor de jocuri de noroc.

Iată o sinteză a taxelor și impozitelor cu care industria jocurilor din România contribuie la bugetul de stat:

- Fiecare organizator de jocuri de noroc, indiferent de tipul de joc pentru care este autorizat și licențiat, achită cu anticipație o taxă de licență și o taxă de autorizare. Nivelul taxelor de licență este cuprins 25.000 RON pe an, în cazul jocurilor de tip păcănele, și 400.000 lei pe an pentru cazinourile terestre. La acestea se adaugă taxele pentru autorizația de exploatare, cuprinse între 8.000 RON pe an pe mijloc de joc în cazul jocurilor ca la aparate și 250.000 RON pe an pe masă de joc, la cazinourile fizice.

- În cazul caselor de pariuri sportive și al jocului de tip Bingo, legislația prevede un nivel minim al taxelor de autorizare, cuprins între 250.000 și 500.000 RON pe an, respectiv 5% din venitul anual realizat de fiecare operator.

- Organizatorii de jocuri de noroc plătesc trimestrial impozit pe profit de 16%, cu excepția organizatorilor de cazinouri live și pariuri sportive, la care acest impozit nu poate fi mai mic de 5% din venitul realizat.

- Toți organizatorii de jocuri de noroc sunt obligați să rețină și să vireze bugetului de stat un impozit de 25% pe câștigurile jucătorilor ce depășesc 600 RON pe zi pe operator.

Un lucru lăudabil este faptul ca ONJN administrează Fondul de prevenire a dependenței de jocuri de noroc , la care contribuie toți organizatorii de jocuri de noroc licențiați, cu contribuții anuale fixe ce variază în funcție de tipul de licență. Această contribuție este stabilită prin lege. Sumele colectate sunt alocate pentru activități și programe de protecție a tinerilor și a jucătorilor împotriva jocurilor de noroc, prevenirea și tratamentul dependenței de jocuri de noroc, realizarea promovării și publicității jocului responsabil și chiar și pentru soluționarea promptă și eficientă a litigiilor dintre un organizator de joc și un jucător.

