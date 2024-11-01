Ioana Dogioiu și-a dat demisia din funcția de purtător de cuvânt al Guvernului
Ioana Dogioiu și-a dat demisia luni din funcția de funcția de purtător de cuvânt al Guvernului.
'A fost o onoare. Mulțumesc, domnule prim-ministru Ilie Bolojan!', a scris, pe Facebook, Dogioiu, care deține funcția de secretar de stat la Cancelaria prim-ministrului.
Ea atașează postării un document prin care îi solicită premierului interimar 'eliberarea din funcția deținută odată cu încetarea mandatului Guvernului actual, numit conform Decretului Președintelui României nr.747/2025, punând la dispoziție mandatul încredințat'.
'Sunt disponibilă pentru predarea atribuțiilor în termen de 5 zile de la data eliberării din funcție', a precizat aceasta în textul demisiei.
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