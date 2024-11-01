Homepage » Actual

Ionel Bogdan (PNL): Alianța PSD-AUR produce deja efecte asupra direcției politice a României

| 15 sep, 19:02

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, i-a criticat marți pe senatorii PSD și AUR pentru faptul că au votat împotriva declarării anului 2027 drept 'Anul României Europene'.

 

PSD și AUR nu au doar o 'înțelegere conjuncturală' pentru voturi, ci este vorba despre o alianță care produce deja efecte asupra direcției politice a României, a afirmat deputatul, într-o conferință de presă susținută alături de deputatul USR Alexandru Dimitriu.
'PSD și AUR au demonstrat din nou că pot forma și că formează o majoritate atunci când miza este blocarea unui proiect cu miza europeană. Senatul a respins ieri propunerea privind 'Anul României europene' și 'Deceniul consolidării europene'. Proiectul nu înseamnă doar manifestări simbolice, prevedea raportarea anuală privind convergența României cu Uniunea Europeană, calendarul aderării la zona euro, valorificarea oportunităților financiare europene, competitivitatea, securitatea și combaterea dezinformării', a precizat deputatul PNL, în cadrul conferinței de presă susținute la Parlament.
Potrivit acestuia, votul celor de la PSD și AUR demonstrează o 'ruptură' între discursul pro-european al PSD și acțiunea parlamentară a acestui partid.
'Când are ocazia să susțină concret consolidarea parcursului european, PSD alege să respingă. România are nevoie de mai multă Europă, nu de mai mult populism, de convergență economică, disciplină fiscală, competitivitate, adoptarea euro și consolidarea rezilienței democratice. PSD să ne explice nouă, și mai ales electoratului, de ce votează alături de AUR împotriva unui proiect care urmărea tocmai accelerarea convergenței României cu Europa. Acesta este un nou exemplu că alianța PSD-AUR nu este doar o înțelegere conjuncturală pentru voturi, ci produce deja efecte asupra direcției politice a României', a declarat Ionel Bogdan.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Radu Miruță

Radu Miruță (USR): PSD nu are căderea să pretindă o nouă perioadă de guvernare

15 sep, 18:58
Citeşte mai departe
gaz

Ministerul Energiei: Depozitele de gaze ale României sunt umplute în proporție de 76%, peste media europeană

15 sep, 18:52
Citeşte mai departe
ciucu

Ciprian Ciucu anunță lucrări de modernizare la Arena Națională, în vederea finalei Europa League

15 sep, 18:55
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Ce întrebări primesc cel mai des medicii Cosmedica înainte de o intervenție estetică?

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
AUR
AUR își completează proiectul legislativ de limitare a mandatelor șefilor unor instituții cu ASF, ANR, ANCOM
oana
Oana Gheorghiu: Sorin Grindeanu ne minte în fiecare zi cum că PSD este 'în opoziție'
Irineu Darău
Ministrul Irineu Darău: Acum păstrăm ratingul de țară cu foarte multă rațiune și cu multă greutate
Siegfried Mureşan
Siegfried Mureşan: PSD trebuie să renunţe, în ultimul ceas, la jocul electoral pe tema Legii salarizării
seism
Cutremur cu magnitudinea 4,5, în zona seismică Vrancea
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Mesajul oficial al Jandarmeriei, după protestele violente din Piața Victoriei: Se aruncă cu borduri, cu pietre, cu tot ce găsesc la îndemână
h
Moment inedit în Parlamnentul European: Poezie cu dedicație pentru Roxana Mînzatu, comisarul european din partea României
h
Ministrul Agriculturii, mesaj pentru ciobanii care protestează în Piața Victoriei: Planul deja a fost trimis Comisiei Europene
economica.net
feminis.ro
h
Ce întrebări primesc cel mai des medicii Cosmedica înainte de o intervenție estetică?
h
Comediantul Chris Rock revine în spatele camerei de filmat cu 'Misty Green'
h
O nouă ipoteză în cazul decesului lui Hayden Panettiere. De ce ar fi murit celebra actriță
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ