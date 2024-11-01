Ionel Bogdan (PNL): Alianța PSD-AUR produce deja efecte asupra direcției politice a României

PSD și AUR nu au doar o 'înțelegere conjuncturală' pentru voturi, ci este vorba despre o alianță care produce deja efecte asupra direcției politice a României, a afirmat deputatul, într-o conferință de presă susținută alături de deputatul USR Alexandru Dimitriu.

'PSD și AUR au demonstrat din nou că pot forma și că formează o majoritate atunci când miza este blocarea unui proiect cu miza europeană. Senatul a respins ieri propunerea privind 'Anul României europene' și 'Deceniul consolidării europene'. Proiectul nu înseamnă doar manifestări simbolice, prevedea raportarea anuală privind convergența României cu Uniunea Europeană, calendarul aderării la zona euro, valorificarea oportunităților financiare europene, competitivitatea, securitatea și combaterea dezinformării', a precizat deputatul PNL, în cadrul conferinței de presă susținute la Parlament.

Potrivit acestuia, votul celor de la PSD și AUR demonstrează o 'ruptură' între discursul pro-european al PSD și acțiunea parlamentară a acestui partid.

'Când are ocazia să susțină concret consolidarea parcursului european, PSD alege să respingă. România are nevoie de mai multă Europă, nu de mai mult populism, de convergență economică, disciplină fiscală, competitivitate, adoptarea euro și consolidarea rezilienței democratice. PSD să ne explice nouă, și mai ales electoratului, de ce votează alături de AUR împotriva unui proiect care urmărea tocmai accelerarea convergenței României cu Europa. Acesta este un nou exemplu că alianța PSD-AUR nu este doar o înțelegere conjuncturală pentru voturi, ci produce deja efecte asupra direcției politice a României', a declarat Ionel Bogdan.