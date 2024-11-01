Homepage » Actual

Ionuț Moșteanu: Sper ca proiectul pregătirii populației pentru apărare să treacă săptămâna viitoare și de Senat

04 noi, 18:59


Ministrul Ionuț Moșteanu și-a exprimat speranța, marți, ca proiectul legii pregătirii populației pentru apărare să fie adoptat săptămâna viitoare și de Senat.

 

'Am fost astăzi la Comisia de apărare din Senat pentru o dezbatere pe proiectul legii pregătirii populației pentru apărare, acel proiect pe care ni-l dorim ca armată, ca Minister al Apărării, un proiect care este menit să întinerească rezerva operațională a Armatei române, un proiect prin care tinerii între 18 și 35 de ani vor putea face o pregătire militară voluntară, subliniez, și apoi va fi remunerată și apoi vor intra în rezerva operațională a Armatei române. Sunt ceva discuții pe marginea acestui proiect. În cele două săptămâni de la momentul în care a trecut de Camera Deputaților până astăzi, am mai avut discuții și în minister', a declarat Moșteanu, la Palatul Parlamentului.
El a adăugat că legislația actuală - Legea 270/2015 - prevede 'o rezervă voluntară', persoane care au făcut pregătire și apoi sunt renumerate lunar pentru a fi la dispoziția Armatei române.
'Proiectul a plecat ca o idee bună, dar, din păcate, execuția n-a fost strălucită și am ajuns ca acest proiect să nu fie foarte eficient din punct de vedere al resursei pe care Armata Română și-o dorește și din punct de vedere al sustenabilității financiare. Un proiect care a ajuns să coste 170 de milioane de lei pe an pentru 4.700 de voluntari, parte dintre ei fiind deja oameni care aveau obligații militare, ceea ce nu este în regulă. Am stabilit că va rămâne o parte din această rezervă voluntară și vom modifica această veche lege pentru a păstra și a pregăti niște oameni și a-i păstra ca rezervă operațională, voluntară, pe anumite specialități, care nu pot fi acoperite de rezerva militară care provine din rândurile Armatei și a instituțiilor din sistemul național de apărare. Au fost niște discuții bune, au rămas colegii mei acolo, mai discută amendamente. Săptămâna viitoare sper să treacă și de Senat pentru ca acest proiect să devină lege înainte de legea bugetului, să putem bugeta pentru anul viitor', a explicat ministrul.

 

