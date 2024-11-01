Irineu Darău: Nu putem vorbi despre o economie competitivă fără oameni bine pregătiţi

"Nu putem vorbi despre o economie competitivă fără oameni bine pregătiţi. Nu putem cere companiilor româneşti să ţină pasul cu schimbările tehnologice fără să investim în competenţele angajaţilor lor. Capitalul uman este una dintre cele mai importante resurse pe care le are România", a scris, marţi, pe Facebook, ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău.

Acesta precizează că, prin schema de sprijin "Competenţe în tehnologii avansate pentru IMM-uri", aferentă Investiţiei 19, gestionată de MEDAT, în calitate de coordonator de reforme şi investiţii, şi Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de beneficiar, şi-au propus să formeze 1.000 de angajaţi din IMM-uri.

"Am ajuns la 246% faţă de ţinta iniţială. Este unul dintre rezultatele concrete ale PNRR pentru care le mulţumesc tuturor celor implicaţi atât pentru efortul depus, cât şi pentru buna colaborare dintre ei. Este, totodată, un semnal bun pentru ceea ce trebuie să facem în continuare: să ajutăm companiile româneşti să fie mai competitive, iar oamenii să aibă competenţele de care au nevoie într-o economie care se schimbă rapid", a mai transmis ministrul.

Acesta oferă şi alte cifre:

• 984 de IMM-uri au beneficiat de finanţare directă pentru pregătirea angajaţilor (reprezentând un grad de îndeplinire de 100% din jalonul revizuit).

• 2.453 de angajaţi şi-au îmbunătăţit cunoştinţele tehnice şi s-au respecializat faţă de ţinta iniţială de 1.000;

• 5.587 de certificate şi diplome care atestă parcurgerea cursurilor de competenţe digitale au fost emise;

• 1.020 de contracte de sprijin au fost încheiate pentru formarea digitală a angajaţilor din IMM-uri.

"Digitalizarea nu înseamnă doar software şi echipamente. Înseamnă, înainte de toate, oameni care ştiu să folosească tehnologia şi companii care pot ţine pasul cu schimbarea. Ţinta a fost depăşită şi asta reprezintă un pas mare pentru digitalizarea IMM-urilor din România. Acum trebuie să construim mai departe pe acest rezultat", a adăugat Darău.

Componenta tehnică a PNRR s-a încheiat la 31 august, iar componenta financiară se va încheia la 31 decembrie.