Ionel Bogdan (PNL): Guvernul Mureşan nu pregăteşte creşteri de taxe, impozite sau TVA

"Pentru a opri dezinformarea şi fake news-ul: Guvernul Mureşan NU pregăteşte creşteri de taxe, impozite sau TVA. Informaţiile apărute în spaţiul public despre posibile creşteri de taxe, impozite sau TVA sunt false", scrie Ionel Bogdan pe Facebook.

Purtătorul de cuvânt al PNL precizează că "prioritatea lor este creşterea economică prin reducerea deficitului, prin continuarea reformelor, reducerea risipei şi combaterea evaziunii şi a corupţiei".

"România are nevoie de stabilitate şi seriozitate, nu de panică alimentată politic", subliniază Ionel Bogdan.

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a anunţat că cel mai probabil în cursul zilei de marţi va prezenta elementele principale ale programului de guvernare, iar apoi va începe dialogul cu partidele parlamentare.

El a precizat că până la sfârşitul acestei săptămâni va depune programul de guvernare şi lista miniştrilor la Parlament.