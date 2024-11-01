Mureșan după anunțul PSD că nu îl votează: Am fost surprins de lipsa de respect față de președinte; un gest ostil

El a anunțat că va merge în fața Parlamentului pentru a cere votul de învestitură pe noul Guvern.

''Vom merge în Parlamentul României, în primul rând pentru a prezenta o viziune pentru România, în al doilea rând pentru a arăta oamenilor cum votează fiecare parlamentar, fiecare grup parlamentar și, în al treilea rând, din respect față de Constituția României și față de președinte. O procedură de desemnare se tratează la modul serios. Am fost surprins de lipsa de respect de astăzi a domnului Grindeanu față de președintele României, PSD-ul aproape a spus că are rezerve față de candidatura mea înainte ca decretul de nominalizare să fie publicat în Monitorul Oficial. Consider că gestul lor a fost un gest ostil și față de președintele României'', a declarat Mureșan, la Pro Tv.

Liberalul consideră că Guvernul pe care îl va propune are o șansă să fie votat în Parlament, însă, în cazul în care nu va trece, președintele poate declanșa alegerile anticipate ''în orice moment''.

''Mai ales parlamentarii trebuie să știe că este acest Guvern sau alegerile anticipate. Știu că președintele României până acum nu le-a avut în vedere, dar nu aș vrea să fiu parlamentar, membru al Parlamentului României, poate din partea unui partid care de-abia a trecut pragul, și aflu de la televizor că a fost dizolvat Parlamentul și că aș pleca acasă. Deci e foarte clar că este acest Guvern sau posibilitatea reală a alegerilor anticipate. Eu cred că acest Guvern are o șansă să treacă, în cazul în care nu va trece, președintele poate declanșa alegerile anticipate în orice moment'', a explicat Siegfried Mureșan.