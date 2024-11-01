Grindeanu: Dacă se va dovedi a fi vinovat Călin Georgescu, evident este scos din politică

Sorin Grindeanu a declarat, luni seară, la Antena 3, că, dacă acuzaţiile penale care i se aduc lui Călin Georgescu se vor dovedi adevărate, acest lucru va însemna ieşirea din viaţa politică a fostului finalist de la alegerile prezidenţiale din anul 2024.

Preşedintele PSD a susţinut că nu vrea să "dea verdicte" cu privire la persoane acuzate de fapte penale.

"Dacă se va dovedi a fi vinovat Călin Georgescu, evident este scos din politică", a afirmat Grindeanu.

Liderul social-democraţilor consideră că, mai ales după scrutinul în care Georgescu s-a clasat pe primul loc la alegerile prezidenţiale, statul român trebuia să lămurească public care sunt sursele de venit ale acestuia.

"Sigur, e dosarul în curs legat de ce s-a întâmplat atunci, dar rămâne această întrebare la care cred că tot Călin Georgescu, dacă este întrebat, trebuie să răspundă, iar statul român, fiind vorba de o persoană publică, trebuie să îi pună această întrebare", a arătat Grindeanu.

El a remarcat că "domnii care pare că au legătură cu Rusia nu vor să fugă la Vladivostok sau în Siberia, ci în Italia".

Sorin Grindeanu a menţionat că acuzaţiile penale "par a fi foarte bine documentate în acest moment".

Fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu a fost reţinut, luni seară, de către procurorii DIICOT, după ce, în cursul dimineţii, a fost ridicat din trafic, iar la locuinţa sa şi la alte patru imobile au fost percheziţii care s-au întins pe aproape nouă ore. La ieşirea din sediul DIICOT, Georgescu a ridicat mâinile încătuşate şi le-a arătat susţinătorilor. Alături de el a fost reţinut şi Ionel Rusen. Percheziţiile au fost făcute în Bucureşti, Mogoşoaia, Ciolpani şi Buftea. La DIICOT, a fost audiat şi Ionel Rusen, celălalt bărbat cercetat în acelaşi dosar. Acuzaţiile vizează infracţiunile de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi constituire a unui grup infracţional organizat. Potrivit unor surse judiciare, Georgescu s-ar fi prevalat de dreptul la tăcere, refuzând să facă vreo declaraţie în faţa anchetatorilor.