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Kelemen Hunor: Ilie Bolojan ar putea rămâne premier interimar 'mult și bine' și nu poate să facă nimic

| 14 sep, 18:12

Premierul Ilie Bolojan ar putea rămâne interimar 'mult și bine', afirmă președintele UDMR, Kelemen Hunor, care susține totodată că varianta alegerilor anticipate 'trebuie luată în calcul foarte serios'.

 

'Într-adevăr, dacă ar pica un guvern, atunci sigur că ne-am îndrepta spre alegeri anticipate. Trebuie luată în calcul foarte, foarte serios și această variantă a alegerilor anticipate. Dar nu am discutat cu președintele, cel puțin eu când am discutat cu el, nu am discutat de posibilitatea alegerilor anticipate. (...) Dar da, trebuie luată în calcul, dacă pică un guvern, că atunci acele două condiții au fost îndeplinite', a declarat Kelemen Hunor la Parlament.
El a adăugat că dacă președintele Nicușor Dan face o desemnare de premier, dar care nu reușește să adune 233 de voturi pentru a fi învestit de Parlament, atunci șeful statului are două posibilități.
'Veți înțelege de ce am încercat eu să-i conving pe colegii mei, domnul Grindeanu și domnul Bolojan, să mergem să dăm un vot de învestire chiar unui guvern monocolor PSD, că, dacă nu facem acest lucru, atunci domnul Bolojan este premier demisionar sau demis, cu un guvern demis, fără atribuții depline, și nu poate să facă nimic. Dacă domnul președinte face o desemnare și nu reușește să adune un premier cele 233 de voturi, are două posibilități: depune mandatul și mergem iarăși în continuare cu domnul Bolojan la Guvern, interimar, demisionar, demis. Dacă cumva pică un guvern, înseamnă că tot domnul Bolojan rămâne premier interimar, ceea ce el nu dorește să fie. Și, dacă vom ajunge la anticipate, până la anticipate va rămâne în Guvern, fără să aibă posibilitatea de a face lucruri cum așteaptă toată țara. Deci, indiferent pe care parte încercăm să ieșim din această criză, dacă nu reușim să învestim un Guvern, domnul Bolojan poate să rămână acolo premier interimar mult și bine', a explicat liderul UDMR.
Întrebat dacă demisia lui Ilie Bolojan ar ajuta în momentul de față - scenariu vehiculat în ultima perioadă -, Kelemen Hunor a arătat că 'ar fi o prostie': 'Nu, asta este o prostie. Nu. Nu știu cine a vehiculat, de ce. Au și negat ieri. (...) Dacă dumneavoastră aveți impresia că domnul președinte Dan poate fi presionat sau impresionat cu astfel de informații pe surse, nu cred că poate fi impresionat. (...) Din păcate, lucrurile se complică în fiecare zi. De aceea am spus noi și repetăm: 'Haideți, lăsați orgoliile și într-o parte și pe partea cealaltă un pic mai în spate și să învestim un Guvern. După care se poate intra în opoziție, nu-i nicio problemă, a doua zi ești în opoziție. Dar fără să votăm un Guvern, ne încurcăm și mai mult'.
În opinia sa, 'întrebarea este dacă PSD și PNL reușesc să ajungă la un acord pentru un vot de învestire'.

 

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