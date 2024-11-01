Kelemen Hunor spune că aproape o treime din unitățile administrativ teritoriale nu vor fi afectate de reducerile de posturi

'În coaliție, în mare, noi am ajuns la o înțelegere în ceea ce privește reducerile în administrația locală de 10% și modalitatea cum se va aplica și la administrația centrală, 10% global, dar asta nu înseamnă că pe fiecare segment va fi 10%. Vor fi zone unde va fi mai mare, fiindcă asta e situația, și vor fi zone unde va fi mai mică reducerea. Dar global trebuie să iasă 10% în ceea ce privește anvelopa salarială', a declarat, presei, Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a subliniat că formațiunea pe care o conduce a propus ca educația să fie exceptată, explicând că acest sector a aplicat deja ajustările necesare în vara acestui an, prin creșterea normelor didactice și reducerea burselor și a sumelor pentru orele suplimentare.

'Noi am propus și susținem cu tărie o excepție: educația. Fiindcă educația în iulie, în primul pachet, deja a făcut reducerile necesare. Adică, norma didactică de la 18 ore pe săptămână la 20 de ore a fost crescută și au fost reduse sumele pentru ora cu plata și bursele. Este valabil și pentru învățământul superior, unde normele didactice au crescut și bursele au fost reduse. Dacă noi raportăm tot ce s-a întâmplat în educație pe un an de zile, fiindcă în acest an vorbim doar de 5-6 luni din august, de fapt, și septembrie, sigur că ei sunt undeva la 10% și nu ar fi corect să mai merge o dată și să tai de la educația. Asta este singura excepție pe care noi am acceptat-o și chiar am propus-o să fie așa', a arătat Kelemen Hunor.

Referitor la impactul proiectului aflat în lucru asupra angajaților, liderul UDMR a menționat că reducerea de 10% în administrația locală ar însemna aproximativ 12.000 de posturi ocupate, dar că există și posibilitatea reducerilor salariale.

Kelemen a menționat că multe unități administrativ-teritoriale nu vor fi afectate de reducerile de posturi.

'În administrația locală, undeva 10% înseamnă 12.000 de posturi efectiv ocupate, dar nu sunt convins că, fiindcă există această posibilitate în proiectul de lege, cei care nu vor să elibereze posturi reduc salariile, și fiecare UAT are această posibilitate, pe o perioadă de un an de zile, această tranziție. Oricum, dacă ne uităm, sunt anumite UAT-uri unde există o suprapopulare a schemelor și sunt UAT-uri, sunt în jur de 1.000, nu știu exact cifra, dar aproape o treime din UAT-uri nu trebuie să reducă nimic, mai ales localitățile mici, fiindcă ei nu au exagerat, nu au avut schemele suprapopulate. Deci, când vorbim de administrația locală, aceste nuanțe trebuie spuse, că altfel lumea crede că, domnule, totul și peste tot se taie. Nu! Sunt aproape 1.000 de UAT-uri unde nu trebuie să faci nimic, fiindcă și acum sunt sub cotele care vor fi adoptate în acest proiect', a explicat Kelemen.

Președintele UDMR a spus că își dorește ca proiectul să intre cât mai repede în procedura de avizare, pentru ca asumarea să fie publicată în Monitorul Oficial înainte de sfârșitul anului.

'Eu aș vrea să ajungem cât mai repede în circuitul de avizare, începând de săptămâna viitoare, dacă se poate, sper că se va putea, și asumarea înainte de sfârșitul anului să fie în Monitorul Oficial. Altfel, nu poți să construiești legea bugetului pe 2026. Ce se va întâmpla exact, cum, în ce dată, nu știu. Eu aș prefera cât mai repede, fiindcă trebuie să pregătești și legea bugetului și discuțiile pot fi pornite și vor fi pornite pe proiectul de lege al bugetului pe 2026, dar nu putem finaliza până când acest pachet nu apare în Monitorul Oficial', a mai spus Kelemen Hunor.

Liderul Uniunii a participat miercuri, la Miercurea-Ciuc, la ceremonia de inaugurare a policlinicii din municipiu, care a fost renovată complet și dotată cu echipamente medicale printr-un proiect finanțat de Compania Națională de investiții.