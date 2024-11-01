Homepage » Actual

Nicușor Dan a semnat decretul de eliberare din funcția de consilier prezidențial a lui Ludovic Orban

| 19 noi, 18:23

Președintele Nicușor Dan a semnat decretul pentru eliberarea din funcția de consilier prezidențial a lui Ludovic Orban, începând cu data de 19 noiembrie, a anunțat miercuri Administrația Prezidențială.

 

Marți, Administrația Prezidențială a precizat că șeful statului și consilierul prezidențial Ludovic Orban 'au decis de comun acord încheierea colaborării'.
'Președintele României, Nicușor Dan, și consilierul prezidențial Ludovic Orban au decis de comun acord încheierea colaborării. Decizia a fost luată în termeni amiabili. Președintele își exprimă aprecierea pentru activitatea domnului Orban și îi urează succes în proiectele viitoare', a transmis marți Administrația Prezidențială.
Ulterior, Ludovic Orban a afirmat, într-o conferință de presă, că eliberarea sa din funcție s-a produs la inițativa șefului statului, după o singură discuție pe care a avut-o cu acesta într-un 'oarecare' nivel de contradicție, referitor la o declarație pe care a dat-o la o emisiune televizată cu privire la folosirea abuzivă a imaginii președintelui României în cadrul campaniei pentru Primăria Capitalei.
El a precizat că în perioada cât a fost consilier prezidențial, timp de o lună și jumătate, și-a desfășurat activitatea încercând să pună la dispoziția președintelui și a instituției prezidențiale întreaga sa experiență, expertiza acumulată și toate bunele intenții.
'Am dat dovadă de loialitate, de corectitudine, de implicare activă în funcționarea instituției prezidențiale. Timp de o lună jumătate nu am avut nicio discuție contradictorie cu președintele României, timp de o lună și jumătate președintele României nu mi-a adresat nicio critică, nu mi-a făcut niciun reproș cu privire la activitatea mea sau cu privire la declarațiile publice pe care le-am avut de-a lungul acestei luni și jumătate. Am încercat să contribui, alături de președintele României și de echipa domnului președinte, la o dinamizare a activității prezidențiale, la o implicare a instituției prezidențiale, benefică pentru buna funcționare a statului român', a explicat Orban.
Ludovic Orban a menționat că a aflat marți că nu mai este în echipa președintelui Nicușor Dan.
'Despărțirea noastră vine din inițativa președintelui, să nu încercăm să coafăm o realitate, după o singură discuție pe care am avut-o, ca să spun așa, într-un oarecare nivel de contradicție referitor la o declarație pe care am dat-o la o emisiune televizată cu privire la folosirea abuzivă a imaginii președintelui României în cadrul campaniei pentru Primăria Capitalei. Aș vrea să spun că nu sunt de ieri de astăzi în colaborare cu președintele Nicușor Dan. Președintele Nicușor Dan mă cunoaște foarte bine și chiar în discuția pe care am avut-o i-am spus că această declarație pe care am dat-o am dat-o în sprijinul imaginii președintelui și pentru a asigura o eventuală defensivă în cazul în care este atacat de adversarii politici', a informat Orban.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Cătălin Drulă

Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru primăria Capitalei, îşi asumă plantarea unui milion de copaci în Bucureşti

20 noi, 20:40
Citeşte mai departe
nasui

Năsui (USR): În sfârșit o veste bună pentru România - impozitele locale nu vor mai crește de la 1 ianuarie

20 noi, 20:56
Citeşte mai departe
fifor

Fifor: Românii sunt cu apa la gură și premierul le flutură în față statistici care nu mai păcălesc pe nimeni

20 noi, 20:54
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Miss Jamaica a căzut de pe scenă în timpul rundelor preliminare ale concursului Miss Universe

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Mihai Fifor
Mihai Fifor (PSD): Îngheţarea veniturilor românilor până la finele lui 2026 este un lucru de neacceptat!
buzo
Buzoianu: Legea adoptată în Parlament, care stabilește că orice arie protejată poate fi distrusă, este o rușine
abrude
Abrudean: Interesul național să fie prezentat și reprezentat corect; să identificăm soluții cu românii de pretutindeni
Muraru
Muraru (PNL): Am sesizat AEP privind posibilele încălcări ale legislației la finanțarea campaniilor de către AUR
PSD
PSD votează împotriva amendamentelor depuse la Legea RCA prin care ar fi 'limitate' drepturile asiguraților
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Senatoare POT, atacată cu ranga într-o parcare din București de o altă femeie: Scandalul a izbucnit din cauza unui bărbat
h
Zelenski sfidează presiunile interne și îl menține în funcție pe cel mai puternic consilier al său, în ciuda scandalului de corupție care zguduie Ucraina
h
BREAKING Horațiu Potra, fiul și nepotul său, arestați preventiv pentru 30 de zile
economica.net
feminis.ro
h
Miss Jamaica a căzut de pe scenă în timpul rundelor preliminare ale concursului Miss Universe
h
Statuia de ceară a prințesei Diana purtând ''rochia răzbunării'', inaugurată la Muzeul Grévin din Paris
h
Actorul Eddie Murphy spune că nu știe cum a ajuns să aibă 10 copii
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ