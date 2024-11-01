Nicușor Dan a semnat decretul de eliberare din funcția de consilier prezidențial a lui Ludovic Orban

Marți, Administrația Prezidențială a precizat că șeful statului și consilierul prezidențial Ludovic Orban 'au decis de comun acord încheierea colaborării'.

'Președintele României, Nicușor Dan, și consilierul prezidențial Ludovic Orban au decis de comun acord încheierea colaborării. Decizia a fost luată în termeni amiabili. Președintele își exprimă aprecierea pentru activitatea domnului Orban și îi urează succes în proiectele viitoare', a transmis marți Administrația Prezidențială.

Ulterior, Ludovic Orban a afirmat, într-o conferință de presă, că eliberarea sa din funcție s-a produs la inițativa șefului statului, după o singură discuție pe care a avut-o cu acesta într-un 'oarecare' nivel de contradicție, referitor la o declarație pe care a dat-o la o emisiune televizată cu privire la folosirea abuzivă a imaginii președintelui României în cadrul campaniei pentru Primăria Capitalei.

El a precizat că în perioada cât a fost consilier prezidențial, timp de o lună și jumătate, și-a desfășurat activitatea încercând să pună la dispoziția președintelui și a instituției prezidențiale întreaga sa experiență, expertiza acumulată și toate bunele intenții.

'Am dat dovadă de loialitate, de corectitudine, de implicare activă în funcționarea instituției prezidențiale. Timp de o lună jumătate nu am avut nicio discuție contradictorie cu președintele României, timp de o lună și jumătate președintele României nu mi-a adresat nicio critică, nu mi-a făcut niciun reproș cu privire la activitatea mea sau cu privire la declarațiile publice pe care le-am avut de-a lungul acestei luni și jumătate. Am încercat să contribui, alături de președintele României și de echipa domnului președinte, la o dinamizare a activității prezidențiale, la o implicare a instituției prezidențiale, benefică pentru buna funcționare a statului român', a explicat Orban.

Ludovic Orban a menționat că a aflat marți că nu mai este în echipa președintelui Nicușor Dan.

'Despărțirea noastră vine din inițativa președintelui, să nu încercăm să coafăm o realitate, după o singură discuție pe care am avut-o, ca să spun așa, într-un oarecare nivel de contradicție referitor la o declarație pe care am dat-o la o emisiune televizată cu privire la folosirea abuzivă a imaginii președintelui României în cadrul campaniei pentru Primăria Capitalei. Aș vrea să spun că nu sunt de ieri de astăzi în colaborare cu președintele Nicușor Dan. Președintele Nicușor Dan mă cunoaște foarte bine și chiar în discuția pe care am avut-o i-am spus că această declarație pe care am dat-o am dat-o în sprijinul imaginii președintelui și pentru a asigura o eventuală defensivă în cazul în care este atacat de adversarii politici', a informat Orban.