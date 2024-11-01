Ministrul Economiei: Vestea bună este că nu vor mai fi adăugate alte taxe în perioada următoare

'Este dificil pentru un membru al guvernului să stea în fața unor investitori împotriva cărora Guvernul a adăugat noi taxe. Dar, dacă vrem să fim sinceri, trebuie să analizăm situația reală: cine a fost responsabil pentru ajungerea în acea situație și ce s-a făcut și ce este de făcut din acel punct înainte. Pentru că nu putem da timpul înapoi, nu putem extinde perioada, dar putem, cu mult profesionalism, să observăm unde suntem și să fim realiști în a spune ce putem face din acea poziție. Vestea bună este că nu vor mai fi adăugate alte taxe în perioada următoare. Vestea proastă este viteza cu care guvernul reușește să colecteze ceea ce trebuie colectat și să reducă cheltuirea banilor în autoritatea publică. Mulțumesc celor dintre voi care ați acceptat situația de atunci. Guvernul a fost în poziția de a adăuga taxe doar pentru că, altfel, guvernul nu era în poziția de a continua. Am avut un plan cu trei piloni. Primul pilon a fost să adăugăm taxele. Al doilea pilon a fost să reducem banii pe care sectorul public îi consumă. Și al treilea este să colectăm mai mult. Am început cu primul. Am avut un plan cu al doilea, al treilea, și până la finalul acestui an sunt destul de sigur că și ceilalți doi piloni vor fi rezolvați', a spus Radu Miruță.

El a menționat că TVA-ul pentru turism este sub analiză în acest moment la Ministerul de Finanțe și se va face tot posibilul să rămână la valoarea actuală.

'Pe de altă parte, trebuie să fiu sincer: sunt tânăr în politică. Am făcut ce am putut în cariera mea profesională ca inginer software. Și nu pot fi de acord cu acel impozit minim pe cifra de afaceri. Am fost unul dintre miniștrii care, la acel moment, nu au acceptat să semneze ordonanța; pentru că suntem într-o coaliție, a trebuit. Vestea bună este că am reușit să redeschidem discuția. Și zilele acestea discutăm intens despre multe motive pentru care acel impozit minim pe cifra de afaceri aplicat în prezent trebuie eliminat. Și nu pentru că unii dintre noi nu agreăm această taxă ci pentru că nu există niciun motiv în zilele noastre să folosim o astfel de taxă, chiar dacă obiectivul este diferit. Pentru că, folosind această taxă, nu atingem obiectivul. Așadar, ceea ce s-a decis acum două luni - vestea bună, repet - este că este din nou în discuție', a declarat Radu Miruță.

De asemenea, el a anunțat că intenționează să simplifice, pentru anul viitor, mecanismul de evaluare a proiectelor de cercetare.