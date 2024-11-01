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Luca Niculescu: Trebuie să păstrăm ceea ce funcționează și să corectăm ceea ce nu funcționează

| 07 oct, 17:43

Premierul desemnat, Luca Niculescu, spune că în această perioadă se lucrează la programul de guvernare, printre preocupările principale aflându-se creșterea economică, protecția puterii de cumpărare și măsurile de relansare pentru mediul de afaceri.

 

'Zilele acestea elaborăm programul de guvernare și mă pregătesc de consultările cu partidele parlamentare. Se va vorbi mult despre majorități, negocieri și nume. Este firesc. Dar, dincolo de ele, ceea ce caut sunt soluții pentru echilibrul politic și economic în România. Pornesc de la următoarea întrebare: ce așteaptă oamenii de la un guvern? Vor să știe că banii lor sunt cheltuiți cu rost și corect, că pot face față prețurilor și că statul este acolo când au nevoie de el. Mai ales acum, când vine iarna, iar facturile nu așteaptă calendarul politic. Printre preocupările principale se află creșterea economică, protecția puterii de cumpărare și măsurile de relansare pentru mediul de afaceri. Și trebuie să găsim răspunsuri la problema prețurilor la energie. Grija față de oameni înseamnă o economie sănătoasă, o mai bună colectare a banului public și atenție la felul în care este cheltuit. Un stat care își respectă cetățenii începe prin a le respecta banii', a scris Luca Niculescu, miercuri, pe pagina sa de Facebook.
Prim-ministrul desemnat consideră că 'România nu are nevoie să o ia de fiecare dată de la zero'.
'Trebuie să păstrăm ceea ce funcționează și să corectăm ceea ce nu funcționează. Voi ține cont de ceea ce îmi vor spune partidele în aceste zile. Au priorități diferite și este firesc să fie așa. Rolul meu este să le unesc într-un program realist. Voi prezenta public rezultatul acestor discuții', a transmis Luca Niculescu.
Luni, la finalul consultărilor avute cu reprezentanții partidelor și formațiunilor politice reprezentate în Parlament, președintele Nicușor Dan a anunțat desemnarea lui Luca Niculescu în calitatea de candidat la funcția de premier.

 

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