Ludovic Orban, către Nicușor Dan: Viața mea nu este telenovelă, domnule președinte

| 21 noi, 19:03

Fostul consilier prezidențial Ludovic Orban a declarat, vineri, că președintele Nicușor Dan are 'un pic de dreptate', menționând că ei doi au avut 'unele diferențe de poziționare' pentru că nu l-a 'căutat în coarne pe Grindeanu' și a considerat că președintele nu poate fi folosit ca agent electoral de către un partid.

 

'Un pic de dreptate are și președintele. Am avut unele diferențe de poziționare. Este adevărat că nu l-am căutat în coarne pe Grindeanu. Da. Am criticat PSD, dar motivat. Pentru că toți cei 4 judecători de la CCR numiți de PSD au votat în bloc pentru neconstituționalitatea legii de reformă a pensiilor magistraților. Pentru că blochează de peste o lună deciziile de reformă în administrație. Pentru că atacă zi de zi premierul pe care l-au susținut, neînțelegând că Ilie nu este Nicu. Pentru că se comportă ca un partid de opoziție, deși sunt la putere. Pentru că nu vor să accepte nicio decizie care să le afecteze clientela politico-economică. Pentru că Ciolacu este principalul vinovat pentru dezastrul bugetar în care se găsește România', a scris Orban pe Facebook.
El a adăugat că poate a avut cu președintele o diferență de abordare și în privința campaniei pentru Primăria Capitalei.
'Am considerat că președintele nu poate fi folosit ca agent electoral de către un partid. Dar am spus asta pentru că de multe ori și președintele a spus cam același lucru și pentru că aceasta este litera constituției. P.S. Viața mea nu este telenovelă, domnule președinte', a mai scris Orban.
Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, în legătură cu eliberarea din funcția de consilier prezidențial a lui Ludovic Orban că oriunde în lume când un consilier spune în mod repetat altceva decât demnitarul, aceștia anunță că se despart amiabil, susținând că așa trebuia să fie și în acest caz, dar 'uneori se întâmplă telenovele'.
Președintele Nicușor Dan a semnat decretul pentru eliberarea din funcția de consilier prezidențial a lui Ludovic Orban începând cu data de 19 noiembrie, a anunțat miercuri Administrația Prezidențială.
Marți, Administrația Prezidențială a precizat că șeful statului și consilierul prezidențial Ludovic Orban 'au decis de comun acord încheierea colaborării'.
Ulterior, Ludovic Orban a afirmat într-o conferință de presă că eliberarea sa din funcție s-a produs la inițativa șefului statului, după o singură discuție pe care a avut-o cu acesta într-un 'oarecare' nivel de contradicție, referitor la o declarație pe care a dat-o la o emisiune televizată cu privire la folosirea abuzivă a imaginii președintelui României în campania pentru Primăria Capitalei.
El a declarat că în perioada cât a fost consilier prezidențial și-a desfășurat activitatea încercând să pună la dispoziția președintelui și a instituției prezidențiale întreaga sa experiență, expertiza acumulată și toate bunele intenții.

 

