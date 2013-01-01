Ludovic Orban: Nu există niciun temei legal și politic pentru ca acest Guvern să nu-și continue activitatea

'Nu există niciun temei constituțional, legal și politic pentru ca acest Guvern să nu-și continue activitatea și eu cred că este bine ca acest Guvern să-și continue activitatea pentru că, repet, suntem într-un moment extrem de important în care trebuie adoptate măsuri de reformă la nivelul administrației centrale și locale, restructurările necesare, reducerile de costuri, pentru că ne așteaptă un an 2026 în care noi va trebui să atingem un alt obiectiv care este convenit în negocierile cu partenerii noștri - un obiectiv de 6% (deficit bugetar - n.r.)', a afirmat Orban, la Digi 24.

El a precizat că nu a vorbit cu președintele Nicușor Dan, până la momentul intervenției sale.

'Nu există nicăieri în Constituție un temei constituțional pentru a declara ca neconstituțională această lege. Nici măcar critica extrinsecă, anume că nu a existat timp suficient din partea CSM pentru a da aviz. Să fim serioși, dacă ne uităm la date, vedem că a trecut o perioadă de 30 de zile. (...) Ca să declari neconstituțională o lege pentru că nu a existat timp suficient pentru acordarea avizului îmi pare de-a dreptul ridicol, e ca și cum ai căuta un pretext ca să declari neconstituțională o lege', a comentat Ludovic Orban.

Consilierul prezidențial a spus că spera la o 'schimbare de abordare' la CCR.

'Am sperat totuși că, odată cu noile numiri de judecători la Curtea Constituțională, există o schimbare în abordare. Din păcate, văd că sunt majoritari cei care nu vor să țină cont de bunul simț, de normalitate, de respect față de cetățean și care (...) se agață de orice fel de motivație pentru a păstra niște privilegii care sunt evidente', a adăugat Orban.

El a explicat că în acest moment este 'prematur' să fie luată o decizie legat de ce este de făcut în continuare până nu apare motivarea CCR și până nu se știu cu precizie care au fost temeiurile pentru care s-a admis sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Curtea Constituțională a României a admis, luni, sesizarea depusă de Înalta Curte de Casație de Justiție în legătură cu legea privind pensiile magistraților, pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament, și a stabilit că actul normativ este neconstituțional, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.

La începutul lunii septembrie, Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație de Justiție au decis sesizarea Curții Constituționale a României în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților.