MAE a aprobat repatrierea personalului neesențial din Ambasada de la Tel Aviv, Consulatul de la Haifa și de la Ramallah

'Cu referire la personalul Ambasadei României la Tel Aviv, vă informăm că Ministrul Afacerilor Externe a aprobat repatrierea voluntară a personalului neesențial și a membrilor de familie din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv, Consulatului General al României la Haifa, respectiv Oficiului de Reprezentare al României la Ramallah. MAE va continua să urmărească evoluția situației de securitate din regiune și este pregătit să acorde protecție consulară cetățenilor români', se arată într-o precizare de presă a MAE.

În cursul zilei de vineri, Ambasada SUA la Ierusalim a autorizat plecarea personalului guvernamental american neesențial și a familiilor acestora din Israel, din cauza riscurilor de securitate, pe fondul îngrijorărilor în creștere cu privire la riscul unui conflict militar cu Iranul, după cum au informat Reuters și EFE.

Ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a trimis vineri un mesaj personalului ambasadei, avertizându-i că, dacă doresc să părăsească țara, ar trebui să 'o facă AZI', în contexul unei posibile izbucniri a unui conflict în regiune, a relatat The New York Times, citat de EFE.

Anunțul coincide cu sosirea USS Gerald R. Ford, cel mai mare portavion din lume, în largul coastei israeliene, ca parte a desfășurării militare americane în Orientul Mijlociu, în așteptarea unui posibil atac asupra Iranului.

Președintele american Donald Trump a declarat că nu este mulțumit de Iran, dar se așteaptă la noi discuții vineri pe tema programului nuclear al Teheranului, informează Reuters.

'Nu sunt mulțumit de faptul că ei (iranienii) nu vor să ne dea ceea ce trebuie să avem, nu sunt foarte mulțumit. Vom vedea ce se va întâmpla', a declarat președintele american jurnaliștilor, adăugând că discuțiile dintre cele două țări vor continua 'astăzi' (vineri), transmite AFP.

Președintele american a mai declarat că nu a luat nicio 'decizie finală' privind posibile lovituri împotriva Iranului.