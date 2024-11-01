Homepage » Actual

MAE a aprobat repatrierea personalului neesențial din Ambasada de la Tel Aviv, Consulatul de la Haifa și de la Ramallah

| 27 feb, 21:48

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat vineri că a aprobat repatrierea voluntară a personalului neesențial din Ambasada României de la Tel Aviv, Consulatul General al României la Haifa și Oficiul de Reprezentare al României la Ramallah.

 

'Cu referire la personalul Ambasadei României la Tel Aviv, vă informăm că Ministrul Afacerilor Externe a aprobat repatrierea voluntară a personalului neesențial și a membrilor de familie din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv, Consulatului General al României la Haifa, respectiv Oficiului de Reprezentare al României la Ramallah. MAE va continua să urmărească evoluția situației de securitate din regiune și este pregătit să acorde protecție consulară cetățenilor români', se arată într-o precizare de presă a MAE.
În cursul zilei de vineri, Ambasada SUA la Ierusalim a autorizat plecarea personalului guvernamental american neesențial și a familiilor acestora din Israel, din cauza riscurilor de securitate, pe fondul îngrijorărilor în creștere cu privire la riscul unui conflict militar cu Iranul, după cum au informat Reuters și EFE.
Ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a trimis vineri un mesaj personalului ambasadei, avertizându-i că, dacă doresc să părăsească țara, ar trebui să 'o facă AZI', în contexul unei posibile izbucniri a unui conflict în regiune, a relatat The New York Times, citat de EFE.
Anunțul coincide cu sosirea USS Gerald R. Ford, cel mai mare portavion din lume, în largul coastei israeliene, ca parte a desfășurării militare americane în Orientul Mijlociu, în așteptarea unui posibil atac asupra Iranului.
Președintele american Donald Trump a declarat că nu este mulțumit de Iran, dar se așteaptă la noi discuții vineri pe tema programului nuclear al Teheranului, informează Reuters.
'Nu sunt mulțumit de faptul că ei (iranienii) nu vor să ne dea ceea ce trebuie să avem, nu sunt foarte mulțumit. Vom vedea ce se va întâmpla', a declarat președintele american jurnaliștilor, adăugând că discuțiile dintre cele două țări vor continua 'astăzi' (vineri), transmite AFP.
Președintele american a mai declarat că nu a luat nicio 'decizie finală' privind posibile lovituri împotriva Iranului.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Fritz

Fritz, îngrijorat de buget: Nu putem să facem cadouri electorale pe caiet; USR nu va crește deficitul

27 feb, 21:50
Citeşte mai departe
psd

PSD solicită conducerii USR să verifice circumstanțele în care Caragea a fost numit la conducerea Uzinei Sadu

27 feb, 21:58
Citeşte mai departe
aur

AUR: Proiect de lege privind transparentizarea surselor pentru finanțarea organizațiilor non-profit

27 feb, 21:56
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Christina Applegate a dezvăluit că este imobilizată în mare parte la pat din cauza sclerozei multiple

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
rogobete
Rogobete anunță un control pentru depistarea medicilor care lucrează în privat în timpul programului de la spitale publice
rogo
Rogobete: Veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și urgență nu vor fi reduse
Radu Miruță
MApN: Radu Miruță a discutat cu ambasadorul Norvegiei în România despre oportunități de cooperare industrială și tehnologică
Marinescu
Marinescu: Ne propunem achiziționarea de brățări electronice care să fie utilizate de deținuții care merg în permisie
Rogobete
Rogobete: Punem în consultare publică Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
OUG publicată: Impozit pe casă și mașină mai mic pentru unii contribuabili / Primăriile pot tăia „cotele adiționale” (Document)
h
VIDEO Trump face un nou anunț șocant: vrea să preia o altă țară / „Este o naţiune cu probleme serioase şi doresc ajutorul nostru. Rubio se ocupă de asta”
h
Cât a investit România în apărare, în ultimii ani: Europa pompează sute de miliarde pentru înarmare
economica.net
feminis.ro
h
Christina Applegate a dezvăluit că este imobilizată în mare parte la pat din cauza sclerozei multiple
h
Instagram îi va avertiza pe părinți dacă un adolescent vorbește de sinucidere
h
Pentru Donald Trump, Robert De Niro este o „persoană cu tulburări mintale”
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ