MApN: Securitatea din apropierea granițelor României, discutată de ministrul Apărării cu adjunctul secretarului general NATO

Întrevederea celor doi oficiali a avut loc în marja Forumului NATO pentru Industrie, desfășurat în 5 și 6 noiembrie la București.

Potrivit unui comunicat transmis de MApN, ministrul Apărării și adjunctul secretarului general al NATO au subliniat importanța menținerii sprijinului aliat pentru Ucraina și Republica Moldova, precum și necesitatea consolidării rezilienței acestor parteneri.

'Un punct important al discuției a fost 'Santinela Estului', inițiativa recentă a NATO care vizează dezvoltarea unei arhitecturi coerente de apărare aeriană pe întreg Flancul Estic, incluzând România, și care prevede întărirea apărării aeriene și creșterea prezenței militare aliate în regiune', se arată în comunicat.

Cei doi oficiali au menționat și angajamentele asumate la Summitul NATO de la Haga, în special obiectivul stabilit de aliați privind creșterea treptată a bugetelor de apărare către pragul de 5% din PIB până în 2035, măsură considerată esențială pentru consolidarea capacităților de apărare și pentru întărirea posturii aliate pe Flancul Estic.

'România rămâne un aliat responsabil și predictibil. Marea Neagră reprezintă o zonă de interes strategic pentru întreaga Alianță, iar cooperarea cu partenerii noștri este esențială pentru asigurarea stabilității. Vom continua să investim în capabilitățile proprii, să sprijinim partenerii din vecinătatea estică și să contribuim activ la securitatea Flancului Estic', a declarat ministrul Moșteanu, citat în comunicat.

Întrevederea a evidențiat rolul esențial al dezvoltării industriei de apărare, atât la nivel național, cât și aliat, ca instrument strategic pentru asigurarea capabilităților necesare contracarării amenințărilor dintr-un mediu de securitate instabil și imprevizibil, informează sursa citată.

Ionuț Moșteanu și Radmila Shekerinska au evidențiat că investițiile în producția, modernizarea și inovarea tehnologiilor de apărare reprezintă o condiție indispensabilă pentru sprijinirea operațiilor aliate, consolidarea rezilienței și creșterea capacității de răspuns în fața provocărilor emergente.