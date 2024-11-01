Mario Iorgulescu va fi rejudecat pentru consum de droguri și alcool la volan

'Admite recursul în casație formulat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București împotriva deciziei penale nr. 949/A din 12 iunie 2025, pronunțată de Curtea de Apel București, în dosarul nr.1549/2/2025 (917/2025). Casează, în parte, decizia atacată numai în ceea ce privește soluția de încetare a procesului penal pornit împotriva inculpatului Iorgulescu Gino Mario pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, ca urmare a intervenției prescripției răspunderii penale. Trimite cauza spre rejudecarea apelurilor declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și inculpatul Iorgulescu Gino Mario numai în ceea ce privește individualizarea pedepsei pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Menține celelalte dispoziții ale deciziei. Definitivă', se arată în soluția instanței.

Condamnat la 8 ani și 8 luni închisoare (ucidere din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal - pedeapsă din alt dosar) pentru accidentul auto soldat cu moartea unui bărbat, Mario Iorgulescu a beneficiat de o scădere de 8 luni a pedepsei, după ce două judecătoare de la Curtea de Apel București - Violeta Georgescu-Ashemimry și Adina Radu - i-au admis lui Mario Iorgulescu o contestație în anulare și au decis că, pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, faptele s-au prescris.

Trebuie menționat că, la Curtea de Apel București, unul dintre cei doi magistrați din complet (Valentin Mihai) nu a fost de acord cu admiterea acestei contestații, astfel încât a fost constituit un complet de divergență prin includerea unui al treilea magistrat, iar judecătoarele Violeta Georgescu-Ashemimry și Adina Radu au înclinat atunci balanța în favoarea lui Mario Iorgulescu.

Deși nu a făcut nicio zi de închisoare, fiind fugit în Italia, Mario Iorgulescu a beneficiat de mai multe reduceri ale pedepsei inițiale:

* în februarie 2023 - Mario Iorgulescu este condamnat de Tribunalul București la 15 ani și 8 luni;

* în octombrie 2023 - Curtea de Apel București îi scade pedeapsa la 13 ani și 8 luni;

* în iunie 2024 - un complet de la Instanța supremă, din care a făcut parte și Lia Savonea, anulează condamnarea pe motiv că Iorgulescu nu trebuia judecat pentru omor, ci pentru ucidere din culpă, infracțiunea care are limite de pedeapsă mai mici;

* în decembrie 2024 - la rejudecare, CAB îi aplică o condamnare de 8 ani și 8 luni;

* în iunie 2025 - CAB îi reduce pedeapsa la 8 ani închisoare, pe motiv că s-a prescris fapta privind consumul de droguri și alcool la volan.

Conform actelor de la dosar, în seara de 8 septembrie 2019, Mario Iorgulescu participa la o petrecere dată de familia unei prietene în satul Gulia, comuna Tărtășești, unde a consumat alcool. La un moment dat, află că fosta sa iubită, de care tocmai se despărțise, se afla într-un club din Parcul Herăstrău. Martorii povestesc că el s-a certat continuu la telefon cu fosta iubită, era nervos și țipa, însă i-a promis gazdei că nu se va urca la volan în starea în care se afla. La terminarea petrecerii, în jurul orei 2:50, pe fondul unei crize de gelozie și într-o stare de furie, având o alcoolemie de 1,96 g/l și fiind sub influența cocainei, el s-a urcat în mașina sa, un Aston Martin model DBS, și a plecat spre Capitală.

A intrat în București prin Chitila, circulând cu viteze cuprinse între 140 km/h și 164 km/h (momente surprinse de camerele video de pe traseu), în intersecția dintre șoseaua Chitilei și strada Teodor Neagoe a pătruns pe culoarea roșie a semaforului cu viteza de 145 km/h, după care a accelerat până la 162 km/h în momentul în care a trecut de un alt vehicul care circula cu viteză redusă pe banda I. Ulterior, a urcat cu mașina pe un scuar, apăsând la maximum pedala de accelerație, a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune frontală, la viteza de 143 km/h, cu un autoturism condus de un bărbat, care a decedat pe loc.

La câteva zile după accident, Mario Iorgulescu a fost transferat de către familie în Italia, cu un avion privat, și internat într-o clinică. El nu a fost audiat de procurori sau magistrați în timpul urmăririi penale sau desfășurării procesului în instanță.