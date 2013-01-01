Homepage » Actual

Marius Budăi: Premierul știa că legea pensiilor magistraților va pica la CCR

| 22 oct, 18:49

Deputatul PSD Marius Budăi a susținut, miercuri, că premierul Ilie Bolojan știa că proiectul privind pensiile magistraților va fi respins de Curtea Constituțională, social-democratul explicând că în documentele oficiale ale Ministerului Justiției și Consiliului Legislativ s-au semnalat atât absența avizului CSM, cât și viciile 'de fond' ale legii.

 

'Domnul prim-ministru Ilie Bolojan știa că 'Legea pensiilor magistraților' va pica la CCR! Nu mai poate nega acest lucru! Documentele oficiale de la Ministerul Justiției și de la Consiliul Legislativ i-au semnalat domnului prim-ministru atât absența avizului CSM, cât și viciile de fond ale legii. Deci a știut că legea nu are cum să treacă de Curtea Constituțională! A știut că fondurile din PNRR vor rămâne blocate! Acum înțelegem de ce a refuzat propunerea PSD de a se constitui un grup de lucru în Guvern care să vină cu expertiza constituțională astfel încât noua variantă de lege să treacă de CCR', a scris Budăi, pe Facebook.
El a acuzat că ar fi fost 'doar o fentă de imagine' 'povestea' cu reforma și amenințarea cu demisia premierului.
'Toată povestea cu reforma și amenințarea cu demisia a fost doar o fentă de imagine! Citez din punctul de vedere al Ministerului Justiției - 'semnalăm că este necesar avizul Consiliului Superior al Magistraturii și al Consiliului Economic și Social cu privire la acest proiect de lege'. De asemenea, domnul prim-ministru a fost informat de Consiliul Legislativ că proiectul de lege nu respectă procedura. 'Din documentele atașate prezentului proiect nu rezultă faptul că acesta a fost avizat de CSM', iar conform Legii 305/2020 privind CSM 'Plenul Consiliului Superior al Magistraturii avizează proiectele de acte normate ce privesc activitatea autorității judecătorești'', a menționat social-democratul.

 

Pîslaru: Comisia Europeană a aprobat, astăzi, varianta finală a Planului Național de Redresare și Reziliență al României

22 oct, 18:47
Nicuşor Dan

Nicuşor Dan, despre numirile la servicii: Vreau ca discuţia asta să nu fie suprapusă peste alte teme importante

21 oct, 18:48
Buzoianu

Buzoianu, la Consiliul miniștrilor Mediului: Tranziția 'verde' costă, dar costă infinit mai mult să nu o facem

21 oct, 18:53
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ