Deși Ucrainei i s-a acordat ''perspectiva'' unei viitoare aderări la NATO, în prezent nu există ''unanimitate'' între membrii săi în această privință, a spus Rutte la reuniunea anuală a Adunării Parlamentare NATO de la Berlin.

''Există o claritate totală în cadrul Alianței că atunci când vine vorba de poziția noastră în privința a cine să fie membru al NATO, da sau nu, NATO este cea care decide'', a subliniat el.

Dacă aderarea Ucrainei la NATO ar putea face parte din negocierile cu Rusia este o problemă separată, a adăugat Rutte. ''Dar problema cu speculațiile privind aceste discuții este că pentru a specula despre discuții, avem nevoie de discuții'', a spus el.

Secretarul general al NATO a subliniat faptul că SUA depun în prezent eforturi ''herculeene'' pentru a demara negocierile, coordonându-se îndeaproape cu Ucraina și Europa.

El a adăugat că NATO are nevoie ca președintele rus Vladimir Putin ''să colaboreze pentru a vedea cum se termină totul''.

Adresându-se Adunării Parlamentare a NATO prin videoconferință de la Kiev, Volodimir Zelenski a cerut din nou luni ca țara sa să fie admisă în Alianță. Aderarea ar reprezenta o soluție mai bună pentru securitatea europeană decât garanțiile de securitate care nu fac decât să amintească clauza de apărare reciprocă prevăzută la articolul 5 din Tratatul NATO, a argumentat Zelenski.

Rusia se opune aderării Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică. Alianța a convenit, în principiu, că Ucraina ar trebui să-i devină membră. Totuși, unele state, între care și SUA, s-au opus acestei măsuri în ultimii ani.