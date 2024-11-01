Ministerul Dezvoltării: Au fost depășite țintele asumate în PNRR pentru transportul verde

Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, au fost achiziționate, din fonduri europene, cu finanțare de la Ministerul Dezvoltării, de autoritățile locale, beneficiarii investițiilor, 1.147 de vehicule nepoluante, printre care autobuze, tramvaie, troleibuze și microbuze electrice, destinate transportului public local, față de o țintă asumată inițial de 1.135.

Un rezultat semnificativ a fost obținut și în ceea ce privește transportul verde, prietenos cu mediul, în localități, destinat instalării punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice, a precizat sursa citată. Față de ținta renegociată de 2.000 de puncte de reîncărcare, beneficiarii au raportat, în platforma online pusă la dispoziție de minister, 5.278 de puncte de încărcare realizate la nivel național.

Ministerul Dezvoltării continuă verificarea documentațiilor încărcate de beneficiari în platformă, în vederea confirmării conformității și centralizării finale a investițiilor realizate.

'Transportul verde înseamnă mai puțină poluare și servicii publice mai bune. Am reușit să depășim atât ținta pentru vehiculele nepoluante, cât și, într-o proporție semnificativă, ținta pentru infrastructura de reîncărcare a mașinilor electrice. Cele peste 5.200 de puncte de reîncărcare creează o infrastructură necesară pentru tranziția către mobilitatea electrică', a subliniat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, citat în comunicat.